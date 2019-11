El Xerez CD pierde con un gol en propia puerta de Ezequiel (1-0)

CD GERENA 1 - XEREZ CD 0

El Xerez CD ha perdido por la mínima ante el Gerena con un gol en propia puerta de Ezequiel en la recta final del partido, viendo así truncada la buena racha que venían encadenando en las últimas semanas.

No hubo muchas oportunidades en la primera mitad. Sin un claro dominador del partido, el juego se diluía en el centro del campo con pocas llegadas a las áreas y un fútbol muy poco vistoso por parte de los dos equipos, que llegaban a este encuentro igualado a puntos.

En el minuto diez, Borja se plantó solo ante el guardameta del Gerena tras un gran pase de Edu Brenes, pero delantero no fue certero ante Fermín, que sacó el balón con el pie, abortando la primera gran oportunidad para los xerecistas. Luego un remate de cabeza de Revuelta lo despejaría de nuevo el cancerbero local.

Hubo que esperar hasta el minuto 40 para que el Gerena se acercara con peligro a la portería defendida por Miguel. Una falta directa de Iván Martín se marchó fuera por muy poco.

La segunda mitad comenzó con la misma dinámica. El CD Gerena trataba de dominar en el centro del campo pero no tenía efectividad arriba. Un buen centro al área de Juanjo no encontraría rematador a los dos minutos de comenzar este segundo período. Los xerecistas seguían muy serios en defensa y esperaba a la contra tener su oportunidad. A los 72 minutos, Juan Carlos Gómez metía en el campo a Brian, autor del gol de la victoria ante el Pozoblanco y retiraba a Edu Brenes, muy batallador todo el partido. A falta de nueve minutos para el final, llegaría la fatídica jugada para los xerecistas. Un saque de banda prolongado por Diego de cabeza en el área, lo metió en su propia portería Ezequiel.

Tras el desafortunado gol, el Xerez CD estiró líneas y se fue arriba buscando al menos la igualada. En una doble oportunidad, ni Brian ni Borja acertaron, como tampoco lo hizo Palacios para hacer el 2-0. En el descuento ya apenas se jugó con continuas interrupciones del equipo local, que veía muy cerca sumar tres puntos muy valiosos ante un rival directo en la lucha por la permanenecia.

FICHA TÉCNICA:



CD Gerena: Fermín, Paco, Juan José, Checa, Víctor, Misffut, David (Joel Sanabria, 79'), Juan Delgado (Vicente, 74'), Diego, Iván Martín y López (Palacios, 59') .

Xerez CD: Miguel, Gonzalo, Álex Revuelta, Dani Jurado, Ezequiel, Yeray Jiménez (Ezequiel Soto, 87'), Fran Sabaté, Ramón Verdú, Ricky, Borja y Edu Brenes (Brian Triviño, 72').

Gol: 1-0 (81'). Ezequiel, en propia puerta.

Árbitro: Álvarez Rodríguez (Huelva). Amonestó a Misffut, Checa, Juan José; Brian Triviño y Ezequiel.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 15ª jornada de Liga del Grupo X de Tercera División disputado en el José Juan Romero.