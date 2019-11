Asturias contra la violencia machista /

El acto institucional del Principado con motivo del 25 N se ha celebrado por primera vez fuera de Oviedo, ha sido en Langreo, en la Casa de Cultural 'Escuela Dorado' de Sama, a las 12 del mediodía. Ha habido música, una representación, y los discursos de las autoridades locales y regionales para dar visibilidad a la necesidad de seguir luchando contra una realidad que está ahí, y ya saben que la realidad es terca y que un día más y por desgracia se ha impuesto. Hoy mismo cuando se conmemora el Día contra la Violencia de Género, en Tenerife, ha sido asesinada por su pareja una joven de 26 años, a puñaladas. Y van este año 52 víctimas mortales de la lacra de la violencia machista, números tras los que hay mujeres, niños y familias que la sufren en su forma más extrema.

En su intervención el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha llamado a recordar y honrar a las víctimas de la violencia machista, pero también a "reforzarnos en la convicción de que la mejor Asturias será la de la igualdad, la que haya enterrado el machismo bien hondo para que no pueda siquiera arañar la superficie."

El jefe del ejecutivo asturiano ha hecho referencia a lo que sucede con Vox, que rechaza que exista una violencia diferenciada que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y sin mencionar el nombre de esta formación, que acaba de entrar en el parlamento asturiano y en el Congreso de los diputados, ha apelado al consenso político y social.

Barbón ha señalado que "hasta hace poco, había un consenso general en la sociedad española contra la violencia machista. Sí, acaso con matices, no con el mismo empuje pero ese acuerdo de fondo existía"-ha añadido. Y ha finalizado esta parte de su discurso asegurando que "ese consenso hoy no existe". Y pidiendo que "preservemos ese entendimiento y no cedamos ante quienes niegan la realidad de los ataques contra las mujeres".

El presidente del Principado ha puesto fin a su intervención insistiendo en el "rechazo rotundo a las agresiones contra las mujeres, una cuestión en la que - ha dicho - no cabe ceder ni refugiarse en la equidistancia, ante la que no cabe pactar ni transigir".

También ha tomado la palabra, Nuria Varela, la directoral general de Igualdad del Principado, que ha enumerado lo que falta por hacer para seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista. Ha señalado "la necesidad de educar en igualdad en las aulas; de cumplir las leyes, que están en vigor y son bastante buenas siendo mejorables, pero hay que cumplirlas para poder evaluarlas; y falta una mayor pretección quizás en los tribunales a todas las víctimas, a las mujeres ya sus hijos e hijas".



También ha habido actos, concentraciones y minutos de silencio en recuerdo de las víctimas y contra la violencia de género en Oviedo, Gijón, Avilés y el resto de concejos asturianos.

Por su parte, Amnistía Internacional ha elegido la plaza Porlier de Oviedo para conmemorar la jornada de este 25 de noviembre , alertando de que "la violencia hacia las mujeres es una de las mas graves y frecuentes violaciones de los Derechos Humanos". En la plaza han colocado un total de 51 lápidas sobre las que estaban inscritos los nombres de otras tantas mujeres que a lo largo del año han perdido la vida asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas; figuraban tambien los nombres de los tres niños asesinados por sus padres como venganza hacia las madres. Los nombres de todas las víctimas fueron leídos, uno por uno , ante los asistentes a la concentración silenciosa que llevó a cabo en Porlier.