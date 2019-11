"Nadie nos llamó para reconfortarnos"

"Soy Begoña, la madre de Rubén, mi único hijo que murió con 23 años..." Así se presentaba una oyente que simplemente quería trasladar al alcalde Aburto su tristeza porque nadie en el consistorio le llamó para darle el pésame tras la muerte de su hijo. Rubén era estudiante de Ingenería en la UPV/EHU y murió días después de caer desde la ladera de la plaza del Gas cuando conducía una bicicleta del servicio municipal de préstamo.

"Se puede imaginar cómo nos ha dejado a su familia, a su novia y a sus amigos, con la vida destrozada", ha proseguido Begoña. "Le oigo decir al alcalde que habla de Bilbao como una ciudad amable, a mi me gustaría que hubiera sido más humana. Me hubiera gustado que la concejalía correspondiente nos hubiera llamado o enviado una carta para reconfortarnos un poco ante el trágico accidente, el único ocurrido en Bilbao de este tipo. Habrá habido muchos accidentes, me hubiera gustado que mi hijo se hubiera roto un brazo o una costilla, pero se abrió la cabeza", ha explicado con entereza Begoña.

El alcalde Juan Mari Aburto ha trasladado sus disculpas en nombre del Gobierno local. "Solo puedo mostrar mi pequeñez. Estoy sin palabras y traslado, en todo caso, todo el cariño hacia una situación de un dolor inconmensurable, nunca estamos preparados para el fallecimiento de un hijo. Le pido disculpas si no hemos mostrado cercanía".