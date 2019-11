Disputa por el uso del valenciano

El Partido Popular ha presentado una moción al pleno en la que pedía instar al Consell a que el valenciano no sea "un requisito excluyente y barrera impeditiva" para acceder a un empleo público. Los populares reclaman que se pondere como un mérito según las funciones a desarrollar y sin perjuicio de garantizar empleados públicos suficientes para atender a los ciudadanos.

El portavoz adjunto del PP, José Navarro, ha asegurado que el valenciano nunca había sido un problema hasta la llegada de Compromís a la Generalitat y ha denunciado que quieren copiar los modelos de Cataluña.

El concejal de Compromís, Felip Sánchez, ha señalado que el PP no comprende la sociedad en la que viven hoy en día "en la que el valenciano no está prohibido y en la que el castellano y el valenciano no son enemigos". Sánchez ha recordado que la actual ley que obliga a los maestros a obtener el título de valenciano para trabajar fue aprobada por el PP y que en España solo existe una ley tan dura en Galicia, donde también gobierna el PP.

El concejal de Promoción Lingüística, Carles Molina, ha adelantado su voto en contra ya que asegura que se trata de una "moción demagógica". Molina ha explicado que el valenciano no es una lengua excluyente y que tampoco supone un requisito impeditivo para la participación de las personas en oposiciones ya que también se valora exclusivamente en el apartado de méritos.

Aurora Rodil, la portavoz adjunta de Vox, ha mostrado su apoyo a la moción del PP y ha reivindicado "la defensa de la libertad lingüística y del castellano como idioma que nos une como nación". Rodil ha destacado que el acceso a los cargos públicos debe producirse en igualdad y que la administración no puede establecer diferencias discriminatorias sobre españoles.