Movimiento Feminista de Mallorca: "La noche es de las mujeres"

Cerca de 200 mujeres convocadas por el Movimiento Feminista de Mallorca han salido a la calle durante la pasada noche en una manifestación nocturna previa al Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra este lunes, 25 de noviembre.

Según una de las portavoces del Movimiento Feminista de Mallorca, Sandra Serra, el objetivo de esta marcha nocturna ha sido "reivindicar que las mujeres quieren salir libres a la calle sin ningún miedo y sin ningún límite".

La marxa nocturna no mixta ja enfila Blanquerna al crit de Visca la lluita feminista!

Perquè volem caminar pel món, soles o acompanyades d\'altres dones, a qualsevol hora del dia o la nit i amb la mateixa llibertat amb què ho fan els homes.#LaNitÉsNostra#ÉsTerrorismeMasclista pic.twitter.com/9NlSWZLIv1 — Mov. Feminista de Mallorca (@movfemmallorca) November 24, 2019

La manifestación ha comenzado en la Plaza París de Palma y ha transcurrido también por la calle Blanquerna, Avenidas, Plaza de España, Sant Miquel y Cort, donde se ha leído un manifiesto.

MANIFESTACIÓN NO MIXTA

Por otro lado, Serra explica que ha sido una manifestación no mixta. Preguntada por el porqué, la portavoz del Movimiento Feminista de Mallorca ha explicado que "los hombres no tienen miedo cuando vuelven de marcha sea la hora que sea, no tienen este problema, y las mujeres, todas, en alguno o varios momentos de su vida han tenido este miedo".