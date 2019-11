'Contra el sinsentido, más cultura', por Pepe Belmonte

Infancia

Primera nota discordante de Vox –que no la última– en la Asamblea Regional de Murcia.

El pasado miércoles, el partido de Abascal, ese señor de la barba con cara de pocos amigos que no ha cotizado ni un solo día en toda su vida, se negó rotundamente a que en el parlamento murciano se leyera la declaración sobre los Derechos del Niño, instituidos por Unicef, un organismo internacional nada sospechoso y ajeno, que se sepa, a la política española. A cualquier tipo de política.

Pepe Belmonte, catedrático de Literatura de la Universidad de Murcia (UMU). / Cadena SER

Pero Vox nuestra ultraderecha, es así y esos son sus principios. Y no tiene otros, como Groucho Marx. Son coherentes consigo mismos y no engañan a nadie, aunque haya partidos que no quieran verlo y miren para otro lado.

Otra cosa bien distinta es que el portavoz de este grupo político, Juan José Liarte, que, en ocasiones, hace honor a su apellido, pretenda adoptar el papel de filósofo y orador, en plan Ortega y Gasset o Unamuno, asegurando que se niega a firmar dicha Declaración por su carga política, porque “va contra los intereses de España”. Ahí es nada.

Por primera vez, el texto de Unicef no se leyó en sesión parlamentaria y, como es preceptivo en estos casos, la Asamblea Regional, Murcia y los murcianos, fuimos noticia en toda España por esta circunstancia que nos pone, una vez más, a los pies de los caballos.

Si quieren resarcirse del mal trago, la cartelera murciana les ofrece una película que, de momento, cuenta con la bendición de Carlos Boyero, “Intemperie”, basada en una de las novelas más originales, impactantes y duras que uno haya leído en los últimos veinte años: la del extremeño Jesús Carrasco que lleva ese mismo título. Es el Juan Rulfo español, y su relato, “Intemperie”, tiene ese viejo sabor de lo amargo, de lo existencial.

Y esta tarde hablamos de Cervantes. Del genial escritor español, del inventor de la novela moderna, y de su repercusión en la narrativa española del siglo XXI. Será a partir de las 7 en el salón de actos de la Fundación Cajamurcia de la capital del Segura.

Como aperitivo, una conferencia a cargo del catedrático de la Universidad de Murcia, Francisco Florit Durán sobre el autor del Quijote. Y, a continuación, un debate, con la presencia de dos conocidos y muy reputados escritores, Carmen Posadas y Juan Eslava Galán, sobre la presencia cervantina en sus respectivas obras. Ni qué decir tiene que están todos ustedes invitados.

Lo mismo, con algo de suerte, logramos olvidarnos del disgusto y del mal sabor de boca que nos ha dejado Vox.

Pepe Belmonte