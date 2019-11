Ratifican la condena a un hombre por quebrantar repetidas veces la orden de alejamiento

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena de un año de prisión para un hombre por haber quebrantando en repetidas ocasiones la orden de alejamiento de su expareja dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Getafe.

Así, se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de marzo de 2019 que emitió el Juzgado Penal nº5 de Getafe, por un delito continuado de quebrantamiento de condena con la concurrencia de agravante de reincidencia, según Europa Press.

La sentencia refleja que el hombre se acercó en tres ocasiones a menos de 500 metros de su expareja. Dos veces fue cerca de la vivienda de la mujer, en Getafe, y una tercera vez en su lugar de trabajo. El acusado alegó que no tenía voluntad de quebrantar la orden porque su intención no era acercarse a la víctima, ni conocía la distancia exacta a la que se encontraba de su trabajo.

El tribunal considera que se comete el delito, aunque el acusado no quisiera acercarse a la víctima, y se indica que “si bien, en algún caso se puede cuestionar si no estando su expareja en el lugar de trabajo, el acusado se puede o no acercar, en el caso de autos de forma expresa se especifica que aunque la mujer no esté no se puede acercar el acusado”. Asimismo, se indica que el acusado “era plenamente consciente de que estaba en una zona en la que tenía una prohibición de estar”. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso.