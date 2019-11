FADE denuncia los imcumplimientos del Gobierno regional

Con ese plazo vencido, hoy han querido realizar un balance de cómo se han ido cumpliendo y desarrollando las acciones propuestas, y la conclusión es totalmente negativa.

En aquel documento, que la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) vino a titular como “Sin empresas no hay Paraíso”, se analizaban en distintos ámbitos y facetas las necesidades que los empresarios contemplan como imprescindibles para el desarrollo del Principado. La evaluación que hoy hacen es que el Gobierno regional no ha cumplido prácticamente con ninguna de sus propuestas y, lo que consideran más grave, no observan interés por ponerlas en marcha.

El presidente de FADE, Belarmino Feito, ha desgranado por capítulos todos esos imcumplimientos: en el asunto de la formación dice que no se ha renovado la oferta, ni se ha puesto en marcha un Plan de Formación Dual en la Universidad ni funciona el de FP. En cuanto a la accesibilidad territorial se retrasa de nuevo la puesta en marcha de la variante, no hay autopista del mar y las conexiones aéreas están en mínimos históricos. En el capítulo fiscal se renuncia a rebajas en los tipos a individuos y empresas. No se moderniza la Administración y pesa sobre todo el sector económico regional el asunto de la descarbonización.

Los avances han sido, pues, inexistentes.

Así las cosas, Asturias cerrará el año 2019 con los indicadores de empleo, inversión, actividad económica, PIB o creación de empresas peores de toda España.

La patronal tiene en mente una posible solución a estos problemas que es que se ponga voluntad política en su resolución y que se asignen recursos presupuestarios para que no se queden en palabras. El nuevo presupuesto regional debe de contemplar muchas de estas necesidades, contemplar una reducción y racionalización del gasto y ser expansivo en la partida de inversiones para evitar "condenar a la región".