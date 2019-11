¿Black Friday o Black Fraude?

El Black Friday va camino de convertirse en el "Black Month", pero de momento casi se adelanta una semana. El epicentro está en el viernes negro, que ya de negro tiene poco para el consumo. Pero..., ¿es el Black Friday un fraude? Según una encuesta realizada por Facua, 8 de cada 10 consumidores cree que la gran mayoría de establecimientos ofrecen falsas ofertas durante el Black Friday. Por ello, hablamos con el secretario provincial de Facua en Cádiz, Jesús Yesa.

"Es una de las grandes reivindicaciones y demandas de Facua con respecto a este tipo de ofertas comerciales es que no existe un control por parte de las mismas por parte de la administración. Esa falta de control provoca que al no estar controlado el precio que oferta, produce que haya determinadas empresas que acudan a determinadas artimañas que pretenden engañarnos con la cobertura del Black Friday, pero que cuando lleguemos a la primera temporada de rebajas del 2020, nos encontraremos con la misma canción", denuncia Yesa.

Como consejo, el secretario provincial de Facua, pide que tengamos un comportamiento lo más racional posible. "No se puede entender que ni con el Black Friday, ni con las rebajas, ni con nada, que el consumo es una forma de ocio. El ocio es estar con los amigos, pasear, hacer deporte, ponerte a leer una película, a leer un libro. Esto no es un acto lúdico, ni de ocio ni festivo. No tiene por qué comprar si no tiene necesidad", critica.