Engracia Hidalgo: "No vamos a dar ni un pasito atrás en la lucha contra la violencia de género"

Los grupos estudiarán este miércoles la urgencia de la moción presentada por el PSOE para reprobar al portavoz de Vox por su actitud durante el lunes ante las víctimas de la violencia machista. Será entonces, este miércoles, cuando sabremos si se debate en el pleno o va al de diciembre. Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, ha pasado por La Ventana de Madrid y ha asegurado que no darán "ni un pasito atrás en la lucha contra la violencia de género", porque es una línea roja y ha pedido a Vox que reflexione.

Hidalgo también se ha referido a la situación que se está viviendo desde semanas a las puertas del Samur Social donde decenas de personas esperan cada día un lugar para dormir. "A mí me duele en el alma, y como a mi a toda la Junta de Gobierno, que haya gente que lo esté pasando mal, pero lo que no podemos tampoco aquí es hacer demagogia. Yo creo que no se puede hacer por un lado la foto de 'vengan ustedes, tenemos las puertas abiertas. El Open Arms' y en definitiva que el Gobierno luego diga 'yo me lavo las manos'".