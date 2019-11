Grupo MAS y Too Good To Go, unidos contra el desperdicio de alimentos

En el contexto actual de crisis climática, el desperdicio de alimentos se ha convertido en un problema medioambiental grave. Cada año se desperdician en el mundo más de 1.300 millones de toneladas de comida y todo ese despilfarro supone hasta un 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Dentro del marco de su estrategia de sostenibilidad, Grupo Mas se ha unido al movimiento Too Good To Go con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en sus establecimientos.

Comenzando en el mes de mayo, con 2 cafeterías que pilotaron el proyecto, el grupo de distribución andaluz no ha parado de sumar establecimientos a esta iniciativa, llegando en el mes de noviembre a sumar 31 tiendas, entre supermercados y cafeterías.

Desde su adhesión a Too Good To Go, Grupo MAS ha salvado ya 1.500 packs, lo que se traducen en 3.750 kg de CO2 no emitido: esto corresponde a las emisiones de un coche recorriendo 19.750 km, o lo que es lo mismo, ir ida y vuelta de Sevilla a Pekín.

Gracias a esta alianza, Grupo MAS se ha unido a la aplicación para dar una segunda oportunidad al excedente de comida diario en sus locales y de aquellos productos que están a punto de alcanzar su fecha de consumo preferente para que no sean desperdiciados. Así, la aplicación ya se ha implementado en 8 Supermercados MAS, 8 cafeterías Altrigo, 3 locales SanTomás y 12 cafeterías MAS, ubicados en las provincias de Sevilla, Málaga y Granada. El objetivo es que poco a poco la app vaya llegando al resto de establecimientos de todo Grupo MAS. De esta manera, la firma muestra su compromiso en la lucha contra uno de los problemas de la sociedad actual como es el desperdicio alimentario.

Cada día, los usuarios pueden salvar packs sorpresa por 3,33 euros de cualquiera de los establecimientos del Grupo que se han unido a la iniciativa y cuyo contenido será productos frescos y de calidad valorados en 10 euros. El funcionamiento es muy sencillo. Solo hay que descargarse la app de Too Good To Go, gratuita y disponible para IOS y Android. A continuación, llega el momento de buscar el establecimiento en la app, salvar el número de packs deseado y pagar a través de la aplicación. Una vez hecho esto, ya solo queda ir a recoger el pack sorpresa al local en la hora establecida para disfrutar del contenido del pack y contribuir así a combatir el desperdicio.

Acerca de Grupo MAS

Grupo MAS, una empresa familiar con más de 45 años de trayectoria en el sector de la distribución, cuenta actualmente con más de 160 establecimientos, entre los que se incluyen las marcas Supermercados MAS, MAS&Go, CASH FRESH, SanTomás y ALTRIGO. Hoy emplea a más de 2.700 personas y está presente en Andalucía y Extremadura. A través de la Fundación MAS, la compañía articula su compromiso sostenible, contribuyendo al desarrollo social y económico de su entorno desde las áreas de Obra Social, Formación, Hábitos de Vida Saludable y Voluntariado Corporativo.

Sobre Too Good To Go:

Too Good To Go (www.toogoodtogo.es) es el movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos líder en Europa. Surge en 2016 y se materializa en una app móvil que permite a establecimientos como supermercados, restaurantes, panaderías, entre otros, vender su excedente diario de comida y que los usuarios pueden salvar esa comida de calidad a precio reducido, evitando que termine en la basura y contribuyendo así a preservar el medio ambiente.

Bajo el lema #LaComidaNoSeTira, Too Good To Go ha creado un movimiento que ya está en 12 países europeos y cuenta con más de 13 millones de usuarios que han salvado más de 20 millones de packs de comida en los más de 29.000 establecimientos asociados. Desde septiembre de 2018 está en España, con presencia en 20 provincias españolas, más de 500.000 usuarios y más de 1.600 establecimientos en los que se han salvado más de 260.000 packs de comida. La app es gratuita y está disponible para iOS y Android. Para más información www.toogoodtogo.es y siguiendo a Too Good To Go en Twitter, Facebook o Instagram.