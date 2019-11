Todos los grupos políticos, excepto Vox, se unen contra la violencia machista

Por primera vez en dos décadas el parlamento autonómico no ha podido aprobar una declaración institucional en contra de la violencia machista con motivo del 25 de noviembre. No ha sido posible por la postura en contra de Vox, que de nuevo niega la existencia de una violencia específica ejercida contra las mujeres, por el mero hecho de serlo.

Sin embargo, el resto de formaciones sí ha rubricado una declaración democrática condenando la violencia de género que se ha cobrado ya 52 vidas en 2019. Representantes políticos, empresariales, sindicales y sociales han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas ante la escalinata de la sede de la Presidencia, en Oviedo. Y como no ha podido consensuarse un texto institucional por el rechazo de los diputados de Vox, se ha optado por otra alternativa; PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Foro e IU han defendido en una declaración conjunta, que ha leído la periodista Paula Rodríguez, de la RPA que:

“cinco años después de aquella convocatoria del 7N nos encontramos con actuaciones que van en la dirección de menoscabar los derechos más básicos de las mujeres, contraviniendo el trabajo y las decisiones de innumerables organismos internacionales y el sentido común de la mayoría social de nuestro país”

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, ha cargado una vez finalizado el acto contra Vox, asegurando que “se me ha hecho un reproche por excluir precisamente al grupo de la extrema derecha de la negociación de los presupuestos… fíjense que la justificación la han vuelto a dar ellos. Yo no me puedo sentar con un partido que niega la existencia de la violencia machista, que ataca al colectivo LGTBI o que ataca la Memoria Histórica”

Un pequeño grupo de miembros de Vox, incluyendo sus diputados autonómicos, apartados a unos metros de distancia de donde se ha desarrollado el acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres han esperado a que éste finalizara para leer su propio discurso. Lo ha hecho la diputada Sara Álvarez con unas palabras, de nuevo que negaban la realidad de la violencia machista y cargaba contra lo que según Vox son asociaciones “de marcado contenido ideológico” y contra campañas que “criminalizan al varón”.

El teléfono de ayuda a las víctimas del maltrato es el 016. No deja huella en la factura pero hay que eliminar la llamada si se hace desde un móvil.