Félix Alonso: "No hemos completado ningún entreno con toda la plantilla en lo que va de temporada"

Se cortó la progresión de siete victorias consecutivas para el equipo mallorquín el pasado fin de semana. Ante un sorpresivo y motivado Canoe que se llevó la victoria de Son Moix, Félix Alonso comenta cómo está el equipo anímicamente tras la derrota del domingo:

“Cuando llevas una racha tan buena como la que seguíamos no es agradable perder pero, entendiendo que son cosas que pasan en el mundo del deporte, yo los veo bien. No estoy satisfecho por cómo transmití al equipo las cosas a nivel táctico para conseguir la victoria. No hay nadie más crítico que el entrenador, siempre aprendo de las derrotas y también de las victorias”.

El entrenador habla también de las bajas del equipo:

“Podríamos estar mucho mejor. Matt todavía no está bien y hoy tiene una resonancia. Xavi Rey tiene una rotura parcial del tendón del peroneo largo y no va a poder jugar mínimo en tres semanas. Lindqvist no ha entrenado hoy porque ha pasado la noche con fiebre por una bacteria y Thomas ha tenido que parar en el entreno de hoy"

Otra de las voces de hoy ha sido la de Erik Quintela que ha comentado cómo se siente el equipo tras la pasada derrota:

“Fue una metedura de pata. No salimos con la intensidad y concentración necesaria para afrontar un partido así. Hicimos autocrítica y la mejora no va a venir por estar recordando la última derrota sino por trabajar para evolucionar y centrarnos en Melilla”.

Próxima cita para el Travel Brand contra el Melilla a domicilio a las 20:15h.