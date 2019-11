Este jueves Hoy por Hoy Bilbao se ha emitido en directo desde Bizkaia Aretoa con motivo de la celebración de la XIV edición de Gizartegune jornada “Hombres, una mirada feminista desde las mujeres”.

Hablar de hombres y se su papel en la lucha por la igualdad desde un punto de vista estrictamente femenino ha sido el objetivo de esta jornada en la que si algo ha quedado claro es que es necesario que los hombres demos un paso adelante.

La diputada de Igualad, Teresa Laespada, ha subrayado en el programa que “las mujeres hemos hecho una camino largo mientras los hombres miraban desde la barrera(…) Si ellos no hacen los deberes, si ellos no cogen la bandera de la igualdad, no vamos a caminar como sociedad (…) El feminismo es cosa de hombres y mujeres, la igualdad es cosa de hombres y mujeres”.

La mañana ha estado protagonizada por la socióloga y feminista Amparo Tomé que ha destacado la dificultad que tienen los hombres para dar ese paso adelante por culpa de una educación que sigue otorgando diferentes roles en base al género.

Tomé ha subrayado en el programa que “todas las mujeres hemos sido abusadas por haber sido consideradas siempre ‘objeto de’ y no ‘sujeto de’. El feminismo te da la autoridad de ser sujeto, y entre nosotras tenemos la obligación de darnos autoridad”.

Tomé ha subrayado también la necesidad de los hombres de cambiar también por ellos mismos porque la educación patriarcal también les está perjudicando.