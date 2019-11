Cuando un equipo hecho para luchar en la parte alta de la tabla se instala en lo más bajo, el grupo tiene dificultades añadidas para levantar la cabeza. Eso le está pasando al Deportivo. Tras la visión del miércoles de Vicente Gómez, este jueves le ha tocado al capitán Álex Bergantiños. "Es una situación impactante y difícil de superar", asegura. Entiende que para los coruñeses, es más difícil salir de la situación clasificatoria que para otros equipos sin tanta presión. Entiende que la única manera de lograr superar este complicado momento es poder "abstraerse al máximo de la clasificación para poner el foco en la mejoría vista ante el Alcorcón".

Álex destaca la mejoría del equipo con el nuevo sistema: "el equipo sí se sintió mucho más cómodo y somos como una cadena. Fue de las pocas veces que el equipo estuvo sólido y compacto en todo momento y no sufrimos", declaró ante los medios. "Ahora hay que mantenerlo y adaptarlo a los diferentes partidos. Mantener la solidez y saber adaptarnos a los diferentes problemas. Es un buen punto de partido, y no servirá de nada si no somos capaces de solventarlo en Lugo", confesó.

"Es una situación límite y cuanto más tiempo pase más complicado será después hacer las cuentas. Hay que conseguir esa victoria que cambie la dinámica. Ojala sea el domingo que dará un punto más de refuerzo: fuera de casa y derbi", destaca.

Reacios a hacer cuentas

"Todos los equipos suman poco y las cuentas al final serán las de siempre. No creo que vaya a cambiar esto", reflexiona el capitán blanquiazul. Para Alex, no es positivo hacer cuentas a largo plazo y el equipo debe centrarse en su objetivo de ganar al fin un partido y después seguir remando. "Tenemos que ir saliendo poco a poco. Si miramos a las cuentas tenemos mucho camino que recorrer por el lastre. Buscamos el punto de inflexión con una victoria. Todos los años hay muchos ejemplos de equipos que enlazan rachas diferentes. Te da muchas oportunidades"

El Lugo, un equipo rocoso

Además de resistírsele al Dépor de forma histórica, el Lugo es un equipo completamente asentado en la categoría. Para Bergantiños, el rival es "un ejemplo en los últimos años de optimizar sus recursos. Con pequeños retoques que van haciendo cada año, siempre acaban haciendo una plantilla competitiva que lo hace bien siempre". Los lucenses tienen nueve puntos más que el Dépor a estas alturas de la competición. "Nadie lo hubiese pensado", reflexiona Bergantiños, pero "la realidad es esa. La que marca la clasificación".

Para el duelo del domingo, por último, Bergantiños asegura que el grupo está "con muchas ganas ante un partido importantísimo para nosotros. Rivalidad por ser un derbi tan cercano y teniendo a mucha gente nuestra que se va a desplazar. Estamos motivados porque ya el sábado pasado el equipo estuvo con ganas. A ver si es una base para subir en la clasificación".