Sin Museo Nacional hasta que haya gobierno

El ministro de Cultura en funciones, José Guirao, ha vuelto a unir la necesidad de tener un gobierno central como punto imprescindible para que el Museo Íbero de la capital pueda llegar a la categoría de nacional. En este sentido, ha evitado volver a poner fechas al contrario de lo que hizo en su última visita a la capital el pasado siete de noviembre cuando adelantó que tardaría un año. Guirao ha explicado que lo dijo a preguntas de los periodistas pero señala que "no me gusta decir plazos porque no es real cuando tienes una serie de incógnitas".

El político almeriense ha confirmado que ya hay "acuerdo político entre el ministerio y la Junta de Andalucía" pero ha indicado que primero debe haber un acuerdo para tener un ejecutivo nacional y, a continuación, aprobar unos presupuestos generales (todavía siguen vigentes los que hizo Cristóbal Montoro en 2018) en los que aparezca una partida presupuestaria para que permita llevar a cabo esta conversión. En este sentido, ha concretado que "la media de un museo nacional de estas características, un cálculo que tenemos hecho por encima pero que hay que afinarlo, estaría en torno a los cinco millones de euros anuales pero no es una cifra cerrada".

El ministro de Cultura en funciones, José Guirao, durante la entrevista en 'Hoy por Hoy Jaén'. / Radio Jaén

Por otra parte, Guirao, durante una entrevista en 'Hoy por Hoy Jaén', que ya cuentan con casi el 95% de las piezas que formarán parte del proyecto museográfico para asegurar que "realmente, lo que tenemos aquí en Jaén, no necesita mucho más". Además, se ha referido a ejemplares íberos que se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) asegurando que podrían venir "temporalmente en depósito".

Por otro lado, ha hablado del futuro órgano que gestione el museo. Ha señalado que confluirán las dos administraciones, Estado y Junta de Andalucía. En el futuro patronato, el Ministerio de Cultura tendría "la mayoría, la responsabilidad y la titularidad" donde la Consejería de Cultura andaluza colaboraría.

Bienal de arqueología

La Bienal de Arqueología, bautizada con el título de 'El patrimonio arqueológico. Gestión. Investigación. Protección. Conservación y Transferencia' finalizará este viernes después de dos días de conferencias dentro de la Cátedra Calderón: Arqueólogo Manuel de Góngora. La última de las ponencias se centrará en el modelo de gestión de la ciudad italiana de Pompeya.

El coordinador del encuentro, Arturo Ruiz, ha hecho hincapié en que uno de los objetivos es "la transferencia de resultados". Insiste en que no hay que quedarse en "excavar" sino que hay que saber "llevar a la gente lo que es suyo, al fin y al cabo, que es el conocimiento que producimos". También contarán con Iñaki Diéguez, ilustrador en materia de arqueología, considerado como uno de los mejores del país.