El duro discurso de Begoña Villacís contra Ortega Smith

Begoña Villacís recriminó este miércoles al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, que cuestione la violencia machista, y le ha pedido "respeto y humanidad" para las víctimas de esta lacra. Así se ha dirigido al ya reprobado concejal de Vox, a quien le ha avanzado antes de la votación que los 'naranjas' darían el sí a esta reprobación pero "no por su ideología", sino porque no puede realizar arengas frente a mujeres víctimas de violencia de género.

"Yo puedo discrepar muchísimo de usted, y usted y yo aquí estamos en las antípodas. Me parece mentira que haya que obviar que han muerto mujeres, tres de ellas en Madrid; tiene usted menos posibilidades de ser violado que yo, y a nosotras se nos acosa más. No niego otras violencias. Pero la violencia machista es un acto incuestionable, y no daremos un paso atrás", ha manifestado a continuación.

Sobre la mujer que se encaró a Ortega Smith, Nadia Otmani, Villacís ha asegurado que ella "no es de extrema izquierda", y ha recordado que "está en silla de ruedas porque la tiroteó su , porque esa mujer valiente se puso en medio" y ha sentenciado: "En ocasiones exige más valentía aguantar la mirada de alguien que hacer la arenga que hizo usted el otro día".