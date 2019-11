Stan Okoye: "No estoy contento con mi rendimiento"

SENSACIONES DESPUÉS DE LA DERROTA CON EL MADRID

«Después de una derrota como la del Madrid, el equipo está determinado a trabajar duro, porque fue una derrota por muchos puntos. No competimos durante gran parte del partido aunque demostramos buenas cosas por momentos. Ahora trabajamos para cambiar y ganar en casa, que es importante».

ADAPTACIÓN A LA ISLA

«Hasta ahora la adaptación ha sido muy buena. Es un buen lugar, con un buen clima, todo el mundo es amigable. Cuando voy a comer, paseo; la gente es muy simpática. El grupo es bueno, gente con diferentes personalidades pero muy simpática, somos un bloque duro. Cada vez la química entre nosotros es mejor».

COPA DEL REY

«Bueno, no hemos hablado estrictamente sobre la Copa, tan lejos. Personalmente me gusta tomar las cosas paso a paso. Ahora mismo tenemos que centrarnos en Fuenlabrada, no podemos pensar más allá. Tenemos que ir partido a partido y solo así podremos tener éxito».

FUENLABRADA

«Jugamos contra ellos en pretemporada. Hemos visto vídeo y son un equipo que juega muy rápido, con mucho pick&roll, anotan mucho. Será un partido de ritmo alto pero para nosotros será importante controlar el tempo, imponer nuestro estilo y limitar su juego».

RENDIMIENTO PERSONAL

«Honestamente, no estoy contento con mi rendimiento. Sé que puedo hacerlo mejor. Pero en otros años no siempre he tenido buenos inicios. Semana a semana, intento mejorar y trabajar más duro. Creo que así iré mejorando mi rendimiento».