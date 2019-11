Rifirrafe a cuenta de las asignaciones de CILUS en el anterior mandato

Los gastos de CILUS y su justificación durante el anterior mandato centran el último enfrentamiento entre partidos de la corporación linarense. Todo, después de que PSOE e IU hayan registrado en el Ayuntamiento de Linares un escrito en el que solicitan a la Secretaría General del Consistorio que elabore un informe jurídico sobre los gastos de ese grupo en el periodo 2015-2019 y su ajuste o no a Derecho.

PSOE e IU consideran que la justificación económica presentada por CILUS y su entonces portavoz, Javier Bris, “incumple lo indicado en el artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local”. De hecho, el propio secretario general del Ayuntamiento ha trasladado que “existen gastos que no pueden ser justificados como tales y por tanto aprobados en pleno municipal”. “Es muy importante que el secretario del Ayuntamiento determine si los gastos presentados por el grupo de Cilus son conforme a Derecho o si escapan a lo que establece la normativa, algo que sería muy grave”, avisan. Recuerdan, asimismo, que la regulación es taxativa cuando fija que las asignaciones a los grupos municipales “deben destinarse exclusivamente a gastos de funcionamiento del grupo y no a otros menesteres”.

Asimismo, POSE e IU advierten de la circunstancia “anómala” en que se encontraba Javier Bris en el anterior mandato, puesto que "fue expulsado de Cilus y se convirtió en un concejal no adscrito, lo que le dejaba automáticamente sin las asignaciones correspondientes a ese grupo municipal". En este sentido, exponen que "se da también la circunstancia de haberse detectado una doble facturación de gastos, tanto a su grupo anterior, Cilus, como al nombre de su actual grupo, Cilu".

De igual modo, reprochan a Cilu “la absoluta falta de transparencia” con la que está actuando en este asunto y reclaman al teniente de alcalde Bris, que sustenta al "tripartito de las derechas" en Linares, que “dé un paso al frente y ofrezca todas las explicaciones oportunas con luz y taquígrafos”. Al tiempo que entienden que "ni el alcalde ni el PP pueden ponerse de perfil”, avisan.

Javier Bris. / Ayuntamiento de Linares

El Ayuntamiento desmiente las acusaciones

Ante las declaraciones realizadas por los portavoces de los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida, la administración local defiende que no existe sospecha alguna de irregularidades en las diferentes justificaciones presentadas por el extinto grupo municipal de Cilus (mandato 2015-2019). "Así lo evidencian los informes técnicos de intervención municipal relacionados con el control financiero y la justificación económica de los fondos percibidos por el extinto grupo. Además, dichos informes fueron elevados al Pleno Municipal del pasado 12 de septiembre, aprobándose la justificación de dichos fondos a raíz de la propuesta emitida por los correspondientes Servicios Técnicos".

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se lamenta "la generación de polémicas estériles, sin recorrido y fundamento alguno". Ya que los propios técnicos han avalado que los fondos percibidos por el grupo municipal de Cilus durante la anterior legislatura han sido destinados exclusivamente a gastos de funcionamiento del grupo, tal como exige la normativa. Además, la entidad local reitera los importantes avances dados por la administración municipal en dicha materia. Ya que "el consistorio linarense es de los pocos ayuntamientos que dispone, desde junio del 2017, de un reglamento mediante el cual los grupos municipales de la corporación, entre otros, deben presentar sus cuentas a la intervención municipal y las facturas emitidas a fin de que puedan ser justificadas".

Finalmente, el equipo de gobierno pide a los grupos de la oposición que "sean constructivos en beneficio de los intereses generales de la ciudad. Además de recordar que, actualmente, el único grupo al que se le instruye un expediente de investigación en el Tribunal de Cuentas es al Grupo municipal del PSOE".

Respuesta de CILU-Linares

La formación municipalista CILU-LINARES lamenta el intento de difamar y de "la paradoja de que días pasados la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abriera diligencias por irregularidades contables del grupo PSOE". De igual modo, indica que “no consta ningún informe de Secretaría en los términos que indica el portavoz municipal del PSOE, por lo que debería ser objeto de estudio si miente él o miente el Secretario de la Corporación”, y que “estamos con el convencimiento pleno de que el PSOE vuelve a mentir y hacer el ridículo por el simple hecho de que el Secretario lamentablemente se encuentra de baja médica”. A su vez, la formación se remite a los informes de fiscalización remitidos y aprobados por el pleno, que están disponibles en la sede del partido para quien desee comprobarlo.

De otra parte, CILU-Linares reprocha que "no es la primera vez que el PSOE pone en palabras de empleados públicos aseveraciones dudosas”, ante lo que el portavoz de la formación y Teniente de Alcalde, Javier Bris, indica que “haremos las averiguaciones legales precisas para comprobar si en este ayuntamiento existen comisarios políticos al servicio de intereses ajenos al consistorio o simplemente se trata del enésimo patinazo del Sr. Campos”. Sobre su supuesta condición como concejal no adscrito, a la que aluden PSOE e IU, Bris es tajante y asevera que "esa circunstancia no se da en ningun momento".

CILU-Linares señala también que “los problemas del PSOE no están en CILU-LINARES sino en su supuesto líder” y piden que “dejen trabajar para sacar a Linares del pozo donde el PSOE nos metió.”