Noguera aspira a "reunificar" Més como único candidato a coordinar la formación

Este viernes los ecosoberanistas de Més elegirán a Toni Noguera como nuevo y único coordinador de la formación. Noguera, actual teniente de alcalde y edil de cultura de Palma asegura que su objetivo es guiar al partido para unificarlo, de hecho va a contar con cargos en su directiva de todas las sensibilidades de la coalición. Su objetivo es unificar y no de presentarse como candidato en las próximas elecciones autonómicas.

Noguera al frente de la dirección de Més seguirá marcando las diferencias de la formación respecto a los socios de gobierno. Uno de los primeros escollos con los que se va a encontrar es con el proyecto de Ley de Educación.

Més defiende que el catalán debe ser lengua vehicular en la educación y avisan que no cederán por lo que no darán su apoyo a una nueva ley educativa que no contemple este punto.