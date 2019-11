Finidi en la SER: "Tengo el corazón partido, pero que gane el Mallorca en casa"

George Finidi es uno de los jugadores más queridos por la afición del Real Betis Balompié por sus cuatro temporadas en el equipo andaluz con los que marcó 38 goles, siendo una pieza clave para el conjunto verdiblanco. Aún se recuerdan sus celebraciones con el sombrero cordobés, que por cierto sigue guardando en su casa.

"Lo tengo bien guardado, tiene mucho valor y es para mí" asegura el nigeriano en Ser Deportivos Baleares.

Los dos equipos llegan necesitados de puntos y por eso es tan difícil para el exjugador elegir entre los dos equipos. El ex jugador del Real Mallorca se decanta por los locales: "Juega en casa y espero que gane por eso, pero tengo el corazón partido".

El ex jugador del Betis ha hablado de la situación de los sevillanos en la liga. "Los cambios de entrenador afectan a los futbolistas. El equipo está sufriendo y no parece el mismo del año pasado". Para Finidi los andaluces deberían estar arriba: "Deberían estar entre los 6 y 7 primeros pero el técnico no encuentra su fúitbol".

Para Finidi "es más difícil mantenerse en Primera que luchar por Europa League. En el caso del Mallorca porque "tiene un presupuesto más bajo, pero si se puede mantener será diferente, el año que viene entrará más dinero por TV y el dueño invertirá más".

El extremo ha alabado al japonés Takefusa Kubo por su proyección. "Tiene calidad para jugar en la liga española, es muy joven aún pero cuando explote será cuando vetenga que irse al Madrid".

Uno de los mejores jugadores de la Nigeria de los 90, habla sobre la aplicación del vídeo arbitraje. "Nunca tuvimos polémicas pero sí recibíamos muchas patadas. Si el VAR está para ayudar, aquí estamos para aplaudir".

El africano ha hablado de su ex compañero de equipo, Samuel Eto'o, quien esperaba que se retirase en el Mallorca. "Después de su etapa en Turquía pensaba que se retiraría aquí. Es una pena".

Por último, el ex jugador de Betis y Mallorca tiene claro que los insulares tienen que reforzarse en invierno. "Necesita uno o dos jugadores pero eso lo sabe el entrenador" y destaca que no hay muchos jugadores nigerianos que destaquen ahora, "tenemos problemas para mejorar la cantera y ya no salen tantos".