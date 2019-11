Archivada la causa de los Centros Turísticos contra Carlos Espino

Diez años después de la imputación del ex secretario general del PSOE y actual Jefe de Gabinete de la Presidenta del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, el Juez concluye que no hay indicios de delito. Carlos Espino estaba acusado de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de fondos públicos, por su gestión al frente de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. En el auto el Juez también archiva la causa contra el resto de investigados, Gloria Valenciano, Mario Alberto Perdomo, Antonio González Medina, Enrique Gutiérrez Farez, concluyendo que no hay indicios de malversación, falsedad documental ni prevaricación. Cabe señalar que Carlos Espino fue uno de los denunciantes del Caso Unión, una de las mayores tramas de corrupción de Canarias, recientemente juzgada y en la que los acusados acabaron reconociendo los hechos delictivos. El principal acusado ha declinado hacer declaraciones al respecto hasta el próximo lunes.

