Victoria clara del Conectabalear Manacor en Santander

El ConectaBalear exhibe control absoluto e intenciones de seguir en la lucha, tras vencer por 0-3 a Voley Textil Santanderina, un rival al que temía por muchos motivos y que ha conseguido doblegar en su feudo con determinación inapelable. Ambos equipos luchaban por la parte media de la clasificación y los de Manacor, con 3 puntos por debajo en el momento de comenzar el choque, tenían una situación complicada que les hubieran dejado muy descolgados. Sin embargo, el juego ofensivo de los manacorins, con una actuación estelar del opuesto Angel Rodríguez, anota una importantísima victoria para el conjunto de Jaume Febrer.

En los dos primeros sets se ha visto a un ConectaBalear ordenado, efectivo e incluso atrevido en el ataque, hecho que ha levantado los ánimos del equipo y decrecido la confianza del equipo local. Destacables las actuaciones de los anotadores Thiago Vanole, Renato Marqués y Rodríguez. Este último se ha crecido ante el público de su pueblo natal y ha logrado una mayor efectividad en el ataque y el servicio.

El tercer set, con todos los vientos a favor, ha sido testimonio de una lucha más directa entre ambos equipos. El Voley Textil ha iniciado el juego con ventaja, dispuesto a complicar las cosas a los de Manacor. Pero un ace de Vanole ha roto la racha de los locales que salían con una renta de 11-6, y invertido la dinámica del partido en favor del equipo de Jaume Febrer. Una pequeña lesión de Renato Marqués y su obligada retirada al vestuario dificultaba el partido pero un block out de Rodríguez, sumado a otros bloqueos del colocador Rubén Lorete y David López, han hecho posible la gesta de pasar de un 19-13 de los locales a un 19-20 a favor de Manacor. A partir de este momento, ya no había vuelta atrás para un partido donde el ConectaBalear ejercido un control casi absoluto del juego, demostrando así su potencial y su clara intención de no apearse de la parte media de la tabla.