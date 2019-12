Almeida asegura que el suyo es el "único Gobierno que ha aplicado íntegramente Madrid Central"

"No descarto que me pregunten por Madrid Central. También digo que el único Gobierno que ha hecho aplicar íntegramente Madrid Central hasta ahora ha sido el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Con el anterior Gobierno había una moratoria encubierta de las multas y este Gobierno las está aplicando y, por cierto, que me digan una sola medida que haya modificado Madrid Central hasta el momento. Ni una. No se ha modificado.", señalaba Almeida

"Y, además, hemos presentado una estrategia de sostenibilidad ambiental, Madrid 360, que es un 15% más ambicioso que el plan A de calidad del aire del equipo anterior", ha señalado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida entrevistado en Hoy por Hoy Madrid.

Les informamos del minuto a minuto de la #cumbreclimaesp desde @feriademadrid y con un montón de invitados. El primero, ha sido el alclade de @MADRID @AlmeidaPP_ minutos antes de la inauguración. ¿Es #Madrid un ejemplo de ciudad sostenible? pic.twitter.com/JggedXlF4n — Radio Madrid (@RadioMadrid) December 2, 2019

Almeida celebra que la cumbre convierta a Madrid en "capital del mundo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha afirmado que la ciudad será "la capital del mundo" durante los próximos días debido a la celebración de la Cumbre del Clima (COP25) de la ONU, que espera que sea "la culminación del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París" con la firma de un "Acuerdo de Madrid".

Martínez-Almeida ha dicho que está "muy satisfecho con la capacidad que ha demostrado la ciudad de Madrid de poder acoger una cumbre de estas características en menos de un mes", y ha expresado su deseo de que la ONU asuma el compromiso "de que la temperatura no puede subir más de un grado y medio en el siglo XXI".

"No vamos por el buen camino, pero estamos a tiempo de poder lograrlo", ha comentado.