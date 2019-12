Agitar el avispero de la población por islas

Se me ha ocurrido una variante del adagio clásico “si no está estropeado, no lo arregles”.

Dice que “si una situación te beneficia, no la denuncies”.

Habrá que explicarlo.

Pocas veces puede hablarse de que es una suerte que una noticia crucial haya pasado desapercibida.

Sin embargo, tenemos que alegrarnos de que no se haya difundido la protesta del PP menorquín ante el hecho de que, por primera vez, Menorca no vaya a contar con representante en el Congreso.

La razón es demográfica. Los cabezas de lista son mallorquines por definición y el segundo puesto de PSOE, PP o Vox lo reclama Ibiza, más poblada que Menorca.

Como el 10N hubo un cuádruple empate a dos diputados, Ibiza se lleva tres por ninguno de Menorca.

Entonces, la protesta del PP menorquín tiene fundamento.

Así es, salvo cuando se considera que, en un escaño tipo, Mallorca aporta ochenta mil votos por diez mil de las otras dos islas.

No conviene exponer esta desproporción.

La paridad o equivalencia entre islas favorece a Ibiza y Menorca, la apelación a la demografía contribuiría a un incremento del centralismo mallorquín que los padres de la autonomía balear quisieron neutralizar.

Por cierto, el PP cañellista no privilegió a Ibiza y Menorca por un criterio distributivo, sino porque pensó que nunca le fallarían a la derecha.