El mismo planteamiento, el mismo resultado

15 partidos de liga y el Real Mallorca está a un punto de descenso. Me habréis oído decir en más de una ocasión que el equipo luchará por mantener la categoría y habrá que sufrir. El equipo ha merecido mejor suerte en muchos partidos pero la eficacia a portería es lo que hace que un partido se decante hacia un lado u otro. En intensidad no le gana a nadie, pero esa arma a veces no es suficiente. Hay jugadores que necesitan un descanso, pero con la necesidad de puntos y la plantilla que tiene, Moreno confía en un grupo muy reducido. Sin embargo, le pido al técnico probar algo diferente. Cambiar algunas posiciones, intentar jugar con dos puntas o cambiar el esquema. El estreno es una de las esperanzas de Vicente Moreno, que está enamorado del jugador, pero que habrá que ver cómo responde a cuatro meses parado por lesión. Eso no evita destacar la necesidad de un lateral izquierdo y cualquier refuerzo que pueda mejorar la calidad de la plantilla actual.

