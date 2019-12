Del Bosque sobre el Dépor: "Hay que saber vivir en la pobreza"

Vicente del Bosque ha estado hoy en A Coruña, participando en un acto de Abanca y en compañía de la piragüista Teresa Portela. El ex seleccionador nacional se ha referido a la situación que atraviesa el Deportivo. "Casi todos los clubes que están en Segunda División han pasado por la Primera, son históricos y tienen que saber vivir en esta situación. Hemos sido ricos y ahora no los somos... hay que saber vivir en la pobreza e intentar salir de ella".

Del Bosque incluso se ha referido al último partido del Deportivo. "En el primer minuto le crean una ocasión de gol... unos síntomas que es la consecuencia de lo que le está sucediendo".

En la cita ha participado también Teresa Portela. La deportista está a las puertas de participar en sus sextos Juegos Olímpicos. El próximo verano estará en Tokio, aunque apuntó que "no me recreo en esa cifra. Me centro en mi objetivo y entrenar cada día apra llegar en las mejores condiciones. Es muy difícil llegar a lo más alto, pero es muy difícil mantenerse. Debuté de juvenil en Sidney y nunca pensé que 20 años después estaría en unos Juegos".