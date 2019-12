IU y Podemos responden a las declaraciones de alcaldesa y concejal Hidalgo en el último pleno

Extensísima nota de prensa de los Grupos Municipales de Izquierda Unida y Podemos, que se prolonga en 10 folios, en torno a la última sesión ordinaria del Pleno Municipal y más concretamente de la intervención, en el apartado de ruegos y preguntas, del concejal de Hacienda, exalcalde y Diputado Provincial José Luis Hidalgo, sobre la posibilidad de la celebración de un pleno extraordinario o incluir en un punto en cualquier sesión, para aclarar su declaración judicial, sobre unas presuntas irregularidades en el proyecto de la Pista de Atletismo y la vinculación de sendos partidos con la ultraderecha.

Declaraciones de las que nos hacíamos eco, en la publicación sobre los contenidos del pleno, el pasado 29 de noviembre: “El último turno de la sesión era para el concejal de Hacienda y exalcalde, José Luis Hidalgo, que se mostraba especialmente contundente en torno al posicionamiento de IU y Podemos sobre la denuncia interpuesta contra él y la solicitud de un pleno extraordinario, para la constitución de investigación. Hidalgo instaba a la celebración de un pleno en el que se diera a conocer todos los datos, incluso sobre sus datos personales, y demostrar la vinculación entre esas fuerzas políticas con una organización ultraderechistas, esta, a su vez, relacionada con unos vecinos de Jódar, con los que el Ayuntamiento de Jódar mantiene un expediente por la usurpación de unos terrenos públicos”.

Reproducimos íntegramente la nota de prensa:

“NOTA DE PRENSA EN RELACIÓN A LAS DECLARACIONES DEL SR. JOSÉ LUIS HIDALGO Y LA SRA. ALCALDESA MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ EN LOS DÍAS PREVIOS A LAS ELECCIONES DEL 10N Y EN EL PLENO ORDINARIO DEL 26/11/2019

Los GG.MM. de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía y PODEMOS JÓDAR, en relación a las declaraciones del Sr. José Luis Hidalgo García y también de la Sra. Alcaldesa María Teresa García Gómez sobre la investigación judicial que se está desarrollando implicando al primero y la solicitud de un pleno extraordinario por nuestra parte para tratar la generalidad del proyecto y construcción de las pistas de atletismo, quieren comunicar al pueblo de Jódar los siguientes puntos:

1º.- SOBRE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL SR. HIDALGO

En primer lugar, queremos manifestar nuestro deseo de que no se encuentre al Sr. Hidalgo culpable de ningún delito relacionado con su labor al frente del Ayuntamiento de Jódar; por consideración con él de manera personal, y por consideración con la propia institución. Dicho esto, es legítimo que los grupos políticos nos interesemos por un hecho tan relevante como que la justicia encuentre necesario investigar al que fue alcalde de nuestro municipio por su labor al frente del Ayuntamiento. Al contrario de lo planteado desde el equipo de gobierno, lo relevante no es el hecho de que un o unos señores decidan presentar una denuncia contra alguien, lo relevante es que el juzgado encuentre suficientes indicios para considerar al Sr. Hidalgo como investigado (anterior calificación de imputado) en relación a la gestión de las pistas deportivas; esto es lo que nos lleva a pedir información sobre este tema. Esta información es muy relevante para el municipio de Jódar porque, dependiendo de los hechos, se pueden no encontrar responsabilidades penales (esperamos que así sea) pero pueden existir responsabilidades políticas legítimamente exigibles.

2º.- SOBRE LA SOLICITUD DE UN PLENO EXTRAORDIARIO

El objetivo del pleno extraordinario solicitado por nuestros grupos no es crear una comisión judicial (no tenemos potestad ni autoridad para ejercer como poder judicial, como es evidente) para investigar la citada denuncia; es más, ni siquiera es el punto fundamental por el que se solicitó el pleno extraordinario. Esta investigación – repetimos, no el hecho de que se denuncie al Sr. Hidalgo, sino el hecho de que el juzgado considere necesario investigarle – es la gota que colma el vaso de la gestión municipal del proyecto de las pistas deportivas, donde parecen existir numerosas irregularidades a lo largo de los más de 8 años transcurrido tras la contratación inicial de las obras. Este pleno ha sido denegado – a nuestro entender ilegítimamente – por parte de la Alcaldía; ante este hecho, presentamos un recurso de reposición donde explicamos con más claridad aún cuál es el objeto que pretendemos para el pleno, manifestando explícitamente que no se intenta crear una comisión judicial, sino ejercer un control y fiscalización de la labor del equipo de gobierno, encontrándonos actualmente en espera de respuesta por parte de la Alcaldía. Sorprende mucho que el Sr. Hidalgo solicite en pleno “un pleno extraordinario” para hablar sobre su investigación cuando la Alcaldía nos deniega precisamente ese pleno extraordinario; pareciera que no tiene la Alcaldía más remedio que convocar este pleno – al cual no puede negarse según ley – y que, de manera apresurada y burda, pretende el Sr. Hidalgo dar a entender que es él quien lo solicita y no los grupos de la oposición.

No obstante, prevenimos al pueblo de Jódar de que nuestra intención es tratar en general el desarrollo del proyecto y construcción de las pistas de atletismo, del que la motivación del juzgado para que el Sr. Hidalgo sea investigado es sólo un apartado, un punto; sin embargo, es claro que el Sr. Hidalgo pretende crear un circo sobre la teoría de la conspiración para evitar hablar de su gestión en este tema; ¿acaso ha dicho cuál es el motivo de la investigación? ¿por qué ha sido denunciado? No necesita el Sr. Hidalgo un pleno para hablar de estos temas, si está dispuesto; le basta con convocar a los representantes de los demás grupos de la corporación municipal a una reunión o dar una rueda de prensa; es evidente que está alargando la teoría de la conspiración para no dar explicaciones.

3º.- SOBRE EL CONTENIDO DEL PLENO EXTRAORDIARIO SOLICITADO

Consideramos que las Pistas de Atletismo son un hito en la infraestructura pública de nuestro municipio; no olvidemos que fue el anterior equipo de gobierno de IU quien desarrolló la idea hasta conseguir dejar el procedimiento administrativo en el punto de la contratación de la construcción de las obras, no pudiendo hacerse cargo de la misma al perder las elecciones municipales de 2011. Por tanto, es un proyecto muy querido para la izquierda de Jódar y duele comprobar que, 8 años después, aún estamos en un “veremos”. Decimos que parecen existir numerosas irregularidades en el desarrollo de las obras, que no podemos confirmar por falta de transparencia e información desde el Ayuntamiento, porque existen diversos puntos oscuros:

- Como el propio Sr. Hidalgo ha afirmado de manera pública en numerosas ocasiones, en el Plan de Ajuste del 2012 “se consiguió financiación” para la ejecución de las obras; decía además que, por el mecanismo por el cual se aprueba dicho Plan, esta financiación se transfería directamente a la empresa contratista, aún sin haber realizado las obras, sin posibilidad de que el Ayuntamiento ejerciese los pagos por avances de obra en lugar de “por adelantado”. Durante años hemos preguntado cómo es esto posible, sin recibir una justificación contrastable, cuando el Real Decreto-ley 4/2012 por el que se aprueba este mecanismo de financiación establece que sólo se podrán cancelar por este medio las “obligaciones pendientes de pago a los contratistas” cuando dichas obligaciones sean “vencidas, líquidas y exigibles” y, además “la recepción, en el registro administrativo de la entidad local, de la correspondiente factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de enero de 2012”. Con la información de que disponemos, sólo podemos concluir que es imposible que se hubiesen ejecutado obras (porque comenzaron realmente en el 2013 después de los estudios arqueológicos) para que el Contratista pudiese facturar trabajos por valor de 1.030.000,00 € (no sabemos con certeza si realmente se facturó esta cantidad u otra) antes del 1 de enero de 2012. El hecho de poder contar con este dinero por adelantado ya supondría por sí misma una irregularidad gravísima, pero, además y en última instancia, esto provocó que la empresa se quedase dinero por trabajos no ejecutados cuando entró en concurso de acreedores sin haber realizado obras suficientes para cubrir esta cantidad de la que dispuso por adelantado.

- Han intervenido numerosos trabajadores de Jódar en la realización de obras en este proyecto que han manifestado la existencia de reparaciones importantes sobre trabajos ya ejecutados (sobre rellenos de tierras, redes de evacuación de aguas, etc.). Deseamos conocer qué ha ocurrido y de qué envergadura han sido los trabajos de reconstrucción; ¿había problemas con el proyecto?; en ese caso, ¿existen responsabilidades exigibles al proyectista?; ¿han sido problemas de ejecución? ¿por qué se habrían producido los fallos de ejecución?, ¿Cuál es el sobrecoste por reparaciones?

- En 2011 se adjudicaron las obras a un contratista; dicho contratista entró en concurso de acreedores; a finales del 2015 se aprobó en pleno la cesión del contrato propuesta por el contratista inicial a otro contratista, pero este segundo contratista tampoco acabó las obras; en 2016 se anuncia la resolución del contrato con el primer contratista que entró en concurso de acreedores y se realiza un nuevo proyecto de “Pista de atletismo y Campo de Fútbol de césped natural”, ¿era un proyecto modificado del original? ¿uno complementario? ¿qué parte estaba ya contemplado en el original? ¿por qué no se resolvió antes el contrato inicial de obras para evitar más retrasos?; también en 2016 se adjudica este nuevo contrato; en abril de 2019 se anuncia que en unos días se pondrían estas obras “a disposición de los deportistas locales, una vez que hace unos días se ha plantado el césped natural, y en los próximos días se ultiman los trabajos en el resto de las instalaciones”, pero no ha sido así. Es decir, es un camino absolutamente tortuoso en el que es muy difícil saber qué ha ocurrido por la falta de información por parte del equipo de gobierno. Queremos explicaciones de cómo y por qué se han desarrollado así todos estos procesos.

- Con todo lo anteriormente descrito, ¿cuál es el coste total de las obras? ¿cómo se han financiado? ¿cuál ha sido el balance con la empresa a la que hubo de rescindirle el contrato?

- Sin saber cuál es la motivación por la cual el juzgado decide investigar al Sr. Hidalgo, por la información publicada en prensa, parece que está relacionada con su gestión específica en el desarrollo de los trabajos de las pistas deportivas; ¿qué ha visto el juzgado para decidir investigarle? ¿cuál es el motivo de la denuncia?

- En numerosas ocasiones se ha pedido acceso a los expedientes, eso sí, en condiciones proporcionales a la envergadura del expediente. Es ridículo plantar delante de nadie miles de páginas y decirle que tiene un par de horas para disponer de ellas. Hasta la fecha, no hemos tenido respuestas positivas.

De esto, queda claro que la investigación judicial es sólo un punto sobre el que se desea información, particularmente por conocer qué ha podido ver el juzgado en relación a las pistas de atletismo para decidir investigar; no es, ni siquiera, el punto más importante, sólo un detonante. ¿Por qué entonces está tan empeñado el Sr. Hidalgo en hablar de su denuncia, pero, al mismo tiempo y haciendo malabarismos dialécticos, sin hablar de la denuncia, sólo de “imaginarios e indescriptibles pactos secretos”?

4º.- SOBRE LOS INSULTOS, DIFAMACIONES CONTRA IU-PODEMOS Y LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

La sobreactuación del Sr. Hidalgo en relación a su investigación judicial es digna del mayor galardón al enredo y desvergüenza. Según dice, es un “golpe de estado” que IU-Podemos se haga eco de esta investigación judicial y está tremendamente ofendido por ser “victima” de una “sucia campaña difamatoria”; pues bien, todo esta indignación parece ser que aflora sólo cuando el pueblo de Jódar conoce esta investigación judicial, porque la denuncia venía de más atrás (según sus propias declaraciones en los días previos al 10N, “esta gente”, refiriéndose a IU y Podemos, usa un tema “viejo”); ¿no le resultaba hiriente la denuncia antes, cuando no había tenido difusión local?; ¿alguien escuchó hablar de la teoría de la conspiración cuando fue denunciado?; sólo cuando tenemos noticia de ella y, teniendo relación con la gestión de las pistas de atletismo, pedimos un pleno extraordinario sobre dicha gestión, es cuando aparece el “golpe de estado”. Es decir, lo hiriente no parece ser que se le denuncie e investigue, sino que se sepa que está ocurriendo. O puede más bien que lo que realmente le hiere es que se intente controlar y fiscalizar su gestión respecto a las pistas de atletismo; ¿tanto le preocupa hablar de cómo consiguió que a la empresa contratista de las pistas de atletismo le llegase dinero antes de realizar las obras? ¿Tan ofensivo le resulta que queramos conocer el coste real de las obras?

Si somos golpistas por hacernos eco de la investigación judicial que le implica (no de la denuncia), ¿qué pensará de sus compañeros del PSOE que, en julio del 2013, encabezaron junto con el sindicato Manos Limpias, la denuncia contra el expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar por delito de prevaricación; ¡resulta que el PSOE es un partido golpista! Pues nosotros no creemos que lo sea, al igual que no creemos que, por el hecho de que este sindicato ultraderechista se sumó en su día a la misma causa que el PSOE, su partido conspirase junto a ellos contra el PP; tan ridículo como es esto, es que el Sr. Hidalgo pretenda inferir una conspiración junto a sus denunciantes por el hecho de que tengamos conocimiento a través de la prensa de que le han denunciado.

Este intento de distracción y evasión sería simplemente una anécdota más o menos burda e, incluso, simpática si no fuese por el hecho de que el inmenso odio que arroja el Sr. Hidalgo en sus declaraciones, directamente insultando a los grupos de la oposición – “mezquinos y miserables” nos llamó en declaraciones previas al 10N – y amenazando – con el uso de expresiones que nos hacen plantearnos si pretende dar a entender que las consecuencias irán más allá de las dialécticas –, está creando una crispación muy peligrosa para un pueblo como el nuestro. No podemos menos que notificar al pueblo de Jódar el trato que estamos recibiendo por el que fue alcalde de nuestra localidad, a concejales electos y miembros de organizaciones políticas que representan al 28,43% de los votantes de Jódar, cifra nada desdeñable; en cualquier caso, creemos que los insultos y amenazas no deben dirigirse contra nadie, aunque nos representásemos sólo a nosotros mismos.

Debe añadirse, no obstante, una reflexión: la forma en la que el Sr. Hidalgo se refiere a “su pueblo” en su discurso tosco y agresivo, la manera en que identifica la crítica a su gestión con la crítica a Jódar – ¿acaso cuando el PSOE pedía explicaciones por la Gürtel, aún sin sentencia firme de ninguna pieza jurídica, estaba hablando mal de España? –, la forma en que excluye al que no está conforme con lo que hace o dice, parece dar a entender que no es que él pertenezca al pueblo, sino que el pueblo le pertenece a él, de la misma forma en que las calles le pertenecían a Fraga y España a Franco. No es cierto que hayamos colaborado con ningún señor ni sindicato de extrema derecha en nada, no es cierto que hayamos organizado en la sombra una denuncia contra el Sr. Hidalgo con fines electoralistas y no es cierto que queramos investigarle judicialmente. ¿Cuánto tiempo ha dedicado el Sr. Hidalgo a proclamar una conspiración en su contra y todavía no ha dicho por qué se le investiga? Dice que son asuntos personales, pero no es cierto, se le investiga por su gestión pública no por ningún percance personal. Mezcla en sus declaraciones intentos de apropiación indebida de terrenos públicos, con denuncias a comunidades de regantes, deseos de que La Pasionaria hubiese sido fusilada, la denuncia por su gestión en las pistas de atletismo…, mezcla, mezcla y mezcla, pero no da ninguna explicación, sólo siembra dudas. Y este es realmente su objetivo, sembrar dudas para poder justificar que no permite a los grupos de la oposición fiscalizar su gestión durante la construcción de las pistas de atletismo; ¿se imaginan que las pistas de atletismo, que fueron presupuestados en unos 1,5 millones de euros inicialmente, acabasen costando 3,5 o 4 millones de euros? No lo sabemos, porque es imposible conseguir información clara de este Ayuntamiento. De esto es de lo que no quiere hablar el Sr. Hidalgo, inventa bulos de los que difícilmente te puedes defender, porque están sustentados en aire: “los han visto reuniéndose, son amigos de la extrema derecha, me han denunciado muchas veces por lo mismo…”; descalifica que algo queda, esta parece ser la máxima del Sr. Hidalgo.

No vamos a entrar en este juego de distracción; es lo que pretende. Pero por supuesto, vamos a defendernos: ES MENTIRA. Gente de Jódar: que no os tomen el pelo; si no tenemos información sobre todos los temas que estamos planteando no es porque seamos descuidados, es que desde el gobierno del Ayuntamiento se afanan en que no se conozcan. Reiteramos que nuestro deseo es que el Sr. Hidalgo no sea encontrado culpable de ningún delito, pero tenemos legítimo derecho a conocer por qué motivos la justicia decide investigarle en relación a su gestión en las pistas de atletismo. Y, por supuesto, sin perder de vista que esto es sólo uno de los aspectos a aclarar en la gestión del proyecto y obra de las pistas de atletismo.

5º.- SOBRE LAS CONTRADICCIONES Y EL USO ESPURIO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En el último pleno del 26/11/2019, en relación con las declaraciones del Sr. Hidalgo y la Sra. Alcaldesa García sobre la cuestión del pleno extraordinario y la investigación judicial del primero, quisiéramos hacer notar al pueblo de Jódar las siguientes consideraciones:

- En su intento de distracción, creando y propagando el bulo de la conspiración izquierda-derecha, el Sr. Hidalgo plantea argumentos contradictorios que le evidencian:

a) Plantea el Sr. Hidalgo una solicitud de pleno extraordinario o inclusión como punto del orden del día de un pleno ordinario para tratar el tema de su denuncia; sin embargo, mediante resolución de la Alcaldía, han denegado a IU-Podemos precisamente un pleno que, según ellos, es para hablar de su denuncia. Es evidentemente el juego de trileros en el que intentan hacer pasar por iniciativa propia una solicitud de pleno extraordinario que plantearon los grupos de IU:Podemos, inicialmente denegado por la Alcaldía, por lo que hemos interpuesto recurso de reposición donde no se deja lugar a dudas que permitan a la Alcaldía volver a denegar la convocatoria del pleno mediante la inferencia ilegítima de cualquier supuesto fuera de contexto. En cualquier caso, si es el deseo del Sr. Hidalgo dar explicaciones sobre su investigación (no sobre fábulas conspiratorias), ¿por qué no convoca a una reunión a los grupos de la oposición?, en este caso no hace falta un pleno formal; ¿por qué no da una rueda de prensa.

b) En varias ocasiones, manifiesta el Sr. Hidalgo que el personal del Ayuntamiento tuvo que preparar “mucha” documentación que solicitó el juzgado, al cual se le envió todo. Posteriormente pide a la Sr. Alcaldesa que se convoque ese pleno extraordinario lo antes posible una vez que el personal del Ayuntamiento haya preparado toda la documentación necesaria. ¿Se refiere el Sr. Hidalgo a la documentación que supuestamente ya estaba preparada y que ya habían enviado al juzgado? ¿Existe otra documentación? ¿Se refiere a trámites para convocar el pleno? Francamente, parece que el nerviosismo no le permitió expresarse con claridad.

c) En su amplia intervención sobre este tema, el Sr. Hidalgo ha manifestado reiteradamente la falsedad de la denuncia (cuestión que tendrá que determinar el juzgado) y su intención de dar toda la información que demuestra su inocencia – lo cual deseamos – pero sin dar ningún detalle ni ninguna explicación; es decir, interviene más de 17 minutos para hablar sobre un tema del que no dice nada relevante; eso sí, aprovecha para amenazar con querellas y gritar a los cuatro vientos como se une todo el mundo en su contra.

Lamentablemente, la Sra. Alcaldesa dio una nueva prueba de cómo el PSOE parasita todas las instituciones donde gobierna para provecho propio; es perfectamente defendible e, incluso, entendible su indignación frente a lo que considera un ataque a su compañero de partido; sin embargo, no es lícito que use sus potestades para gestionar torticeramente las intervenciones y tiempos de los concejales, dando un turno de palabra con las características de mitin (más de 22 minutos de intervención entre ambos) sin que nadie pueda replicar nada, es decir, sin posibilidad de confrontar, intentando dar a su versión veracidad a través de la negación de réplica del contrincante. Así pues, la Sra. Alcaldesa favorece a un miembro de su partido con una intervención anormalmente larga para que pueda plantear su punto de vista (o, más bien, las difamaciones disuasorias) en un tema sobre el que no puede replicar nadie de los presentes, permitiéndole un palco único como es el Ayuntamiento, usando así una institución pública para fines propios de partido; no es sorprendente, sólo una muestra más del uso partidista de las instituciones al que nos tiene habituados el PSOE de Andalucía, que ya ha quedado incluso demostrado mediante sentencia judicial en el caso de los ERE.

Por otra parte, llama la atención que la Sra. Alcaldesa entienda que el intento de control y fiscalización del equipo de gobierno, obligatorio para los grupos de la oposición, se interprete como una deslealtad, mostrándose ofendida por lo que entiende una mala praxis política; evidentemente no lo plantea así, intenta agarrarse como el Sr. Hidalgo al clavo ardiendo de la teoría de la conspiración, pero la realidad es que nosotros hablamos de las pistas de atletismo y ellos de la conspiración en contra del Sr. Hidalgo.

No podemos evitar que nos difamen, pero sí debemos intentar que no embauquen al pueblo. Tengan en cuenta que estos señores cobran un sueldo público que les permite estar 24 horas disponibles para difamar y hacer presencia en los medios; nosotros somos gente normal que vivimos de nuestro trabajo y no podemos permitirnos hacer tanta presencia en medios; por eso reiteramos: fíjense en que no permiten hablar de lo que nos interesa, gestión de las pistas de atletismo y acceso a la información que debería estar a disposición. Lo demás, es simplemente la puesta en práctica de la teoría de la distracción.

Nos despedimos con una cita:

“El problema es que estamos encontrando muchas trabas porque el Ayuntamiento se niega a darnos la documentación que hemos solicitado en relación a este caso, lo que resulta aún más sospechoso” Sr. José Luis Hidalgo García, concejal del PSOE en Jódar, 6 de octubre de 2008.”