Gimeno sobre PISA: "Es difícil mantenerse"

Carlos Gimeno, en una entrevista en la SER asegura, tras el informe PISA 2018 que "no me ha sorprendido porque confiamos en el potencial del sistema educativo". Navarra obtiene la máxima puntuación de las comunidades en competencias matemáticas: "Podemos decir que estamos al nivel de países como Canadá o Finlandia y por encima de las medias de la OCDE", apunta Gimeno.

Navarra ocupa la sexta plaza de España en competencias científicas. El consejero señala que "no me ha gustado lo que ha rodeado al informe", y advierte a quienes "lo demonizan" que "evalúa determinadas competencias, no todo el sistema educativo".

Augura que "de cara al próximo PISA vamos a mejorar en Secundaria con dos sesiones de coordinación, lo cual es una medida interesante". El departamento tomó la decisión de "contratar 749 profesores más, porque nos dimos cuenta de que las listas no estaban suficientemente dotadas". Sobre el agitado inicio de curso, afirma que "con la próxima OPE vamos a subsanar esta circunsatancia y el próximo curso en el minuto 0 estarán todos los profesores".