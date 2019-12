Ransomware: la nueva modalidad de secuestro

Cuando era pequeño no podía evitar estremecerme los días que anunciaban en la tele alguna peli de vampiros, sobre todo si era de Drácula. La verdad es que me imponía mucho aquella siniestra figura. Sin embargo, algo que me llamaba la atención, era aquello de que, en realidad, los vampiros no podían entrar en tu casa si tú no les habías invitado previamente a pasar. Nunca entendí cómo podía ser que siempre acabasen dentro.

Pues el mismo sentimiento tengo con la mayor parte de los casos de ransomware: a pesar de que nos advierten hasta la saciedad acerca de no instalar aplicaciones de dudosa procedencia y de no abrir archivos recibidos por correo electrónico que no sean de total confianza, lo cierto es que la mayoría de los virus que entran en nuestros equipos lo hacen cogidos de nuestra mano.

El término ransomware viene de ransom, rescate en inglés, y de ware, apócope de software, es decir, software de rescate. Aunque más bien deberíamos llamarlo software de secuestro. Se trata de un tipo de programa informático malicioso, diseñado para restringir el acceso a los datos de nuestra computadora a no ser que paguemos un rescate por su liberación.

Desgraciadamente, nada nuevo sobre la tierra. Lo que no quita para que nos mantengamos muy atentos y nos protejamos frente a estas malas prácticas y frente a sus potencialmente terribles consecuencias. Más todavía cuando se vaticina un importante incremento durante los próximos meses. Para lograrlo es fundamental estar bien informados, es imprescindible saber en qué consiste este tipo de ataques, quién los perpetra, cómo se podrían evitar o cómo deberíamos actuar en caso de haber sufrido uno. Recuerda que da igual que seas una gran empresa, un modesto autónomo o el vecino del quinto, nadie está libre de sufrirlos.

El programa de esta semana tiene como objetivo visibilizar este problema, hacer que reflexionemos sobre la importancia de protegernos y que entendamos la relevancia que los datos y la información tienen para nosotros y para nuestras empresas. Mientras tanto, mantened vuestros programas actualizados, comprad un disco duro externo, haced una copia de vuestros datos y, una vez hecha, guardad el disco desconectado del equipo. Si no logramos detenerlos, al menos, que los daños sean mínimos mientras nos concienciamos y mientras tomamos medidas más serias y profesionales.

Así que ya sabes, si te inquieta el tema, no dejes de escuchar nuestro programa de hoy. Te esperamos como siempre.

Francisco Maciá es doctor ingeniero en Informática y profesor titular en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante.