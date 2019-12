Marí denuncia el "maltrato" del Govern a Ibiza en materia de inversiones

El presidente del Consell de Ibiza pide un mayor esfuerzo en inversiones del Govern Balear en la isla, mientras que la consellera Hacienda del ejecutivo autonómico pone en valor el esfuerzo hecho en los últimos años en la mejora de la financiación de la institución insular.

Rosario Sánchez, se ha reunido este miércoles con responsables del equipo de gobierno del Consell y ha presentado las cuentas del próximo ejercicio que contemplan una partida global de 125 millones de euros destinada a la isla.

De esa cifra total, 60 se destinan a inversiones, frente a los 72 millones del presente ejercicio.

Vicent Marí no le pone peros a las transferencias que llegan a través de la Ley de Consells en un escenario de "desaceleración", pero si pone el acento en el “maltrato” que, según Marí, tiene la isla en algunas materias. Por ejemplo el dinero que llega para el transporte público. El presidente del Consell dice que las cifras "no se corresponden con la nueva licitación que debe hacerse y no están adaptadas a la realidad del siglo XXI".

Marí pide un criterio "homogéneo" para todas las islas en el reparto del dinero y que se haga un esfuerzo mayor en Ibiza, "porque está en clara desventaja frente a otras islas en algunos temas".

Sánchez echa mano de los números para rebatir este argumento. Dice que a través de las transferencias por la Ley de Consells, Ibiza ha pasado de recibir 36,5 millones de euros en 2014 a los 58,5 del próximo ejercicio. Y da más cifras. "En el 2016 la partida territorializada para Ibiza era de 98 millones y en 2017 ya se llegaba a los 111 millones".

La consellera habla de un "impulso inversor" y destaca que en la partida presupuestaria no figuran "todos los proyectos que se ejecutarán con fondos del impuesto turístico.

El consell de Ibiza ha pedido también dinero para financiar la planta de transferencia del vertedero insular. Sánchez se ha mostrado dispuesta a estudiar esta propuesta y también ofrece colaboración para la negociación del nuevo convenio de carreteras con el Estado.

Baja el presupuesto del Consell de Ibiza

Y el presidente del Consell de Ibiza ha reiterado en la línea de lo que ya avanzó aquí en la SER que las cuentas de la institución insular del próximo año sufrirán un serio tijeretazo que estará ligeramente por debajo del 20%.

Vicent Marí dice que el principal factor de este recorte no son los recursos que llegan del Govern, "porque la partida es muy similar a la de este ejercicio". Recordemos que la aportación del ejecutivo autonómico representa el 70% del presupuesto total del Consell. Pero, según Marí, hay otros factores "como el convenio de carreteras o los fondos estatutarios" que explican esta sensible bajada.

Las cuentas se presentan este jueves.