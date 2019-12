Dani García Lara: "Al Mallorca le falta un 9"

Dani García Lara se convirtió en la temporada 99-00 en el fichaje más caro de un jugador español. El Fútbol Club Barcelona pagó por él 2500 millones de pesetas al Real Mallorca por sus servicios, después de conseguir una Supercopa de España y terminar la liga en tercera posición.

En Ser Deportivos Baleares, el exdelantero admite que su paso por el Mallorca "marcó mi trayectoria deportiva y gracias a eso tuve la oportnidad de ir al Barça. Fue determinante".

El ex jugador de Sardanyola del Vallés recuerda su fichaje por el Fúbotl Club Barcelona y sus buenos y malos momentos en el conjunto catalán. "Recuerdo que se pagó 2500 millones de pesetas, tenía presión, pero los jugadores de élite convivíamos con ello", que recuerda que en el Barça "el primer año fue bueno, disputandole la titularidad a Kluivert, pero luego, problemas personales y lesiones hicieron que no jugase". Una situación que provocó el ostracismo del catalán que llegó a ser apartado del equipo. "Tuve que denunciar al club y fue el único caso. Con los años, Laporta me pidió disculpas, pero cuando se firman contratos, tanto jugador como club tienen una responsabilidad y a mí me dejó secuelas".

Dani García Lara no encuentra calificativos para Leo Messi que esta semana ha conseguido su sexto balón de oro. "No he visto cosa igual tan prolongado en el tiempo. Cualquier elogio se queda corto, tienen una gran cantidad de registros, pero curiosamente, los penaltis no es uno de ellos".

El ex delantero ha repasado en la SER la trayectoria del equipo balear del que destaca que "ha conseguido sacar puntos en casa, pero rascar puntos fuera es su handicap" y afirma estar de acuerdo con Vicente Moreno en un aspecto "Es importante tener jugadores on experiencia en primera división" y concreta un poco más: "Es importante tener un gran portero y un delantero que te marque 10 ó 15 goles".

Po último, según su opinión "al Mallorca le falta un 9 ya que los centrocampistas, a excepción de Lago, no son finalizadores".