La abstención de Podemos y el voto de calidad de la alcaldesa dan luz verde al presupuesto

El Gobierno local de Gijón (PSOE-IU) ha logrado sacar adelante en el Pleno las cuentas para 2020 gracias a la abstención de Podemos-Equo y al voto de calidad de la alcaldesa, la socialista Ana González, tras haber un empate a 12 votos. Así, el Ayuntamiento contará el próximo año con un presupuesto de 233 millones de euros y 320 millones en el consolidado -incluido organismos autónomos y empresas municipales--, cantidades superiores a las del último presupuesto aprobado en 2017.

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha defendido que con este presupuesto ponen al servicio de la ciudadanía el máximo de los recursos disponibles, a lo que ha pedido un ejercicio "de coherencia interna" a la derecha. Pineda ha señalado que se encontraron a su llegada al Gobierno "la más absoluta falta de planificación" en la gestión, con una deuda con los bancos que crecía mientras aumentaba la que tenían con la ciudadanía. Para ella, suponen los "primeros pasos" hacia otro modelo de gestión.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha señalado que este presupuesto es continuidad del acuerdo de Gobierno en coalición alcanzado y la consolidación de un nuevo ciclo político. Asimismo, ha aprovechado para hacer una crítica a la aplicación de la regla de gasto y ha urgido un nuevo modelo de financiación autonómica.

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Yolanda Huergo, ha resaltado que no vienen a resignarse y que este presupuesto es un punto de partida para estar a la altura de las expectativas de los gijoneses. Ha señalado, unido a ello, que vía negociación consiguieron una mejora en un presupuesto que no es el que su formación hubiera presentado, y de ahí la abstención de su grupo municipal. "No hay cheques en blanco ni los va a haber", ha asegurado.

El edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, ha echado en cara al Gobierno local que solo quisieran negociar con la formación morada. También le ha recriminado que haya "liquidado completamente" la capacidad de acudir a deuda en 2021, al dejar el ahorro neto "a la mínima expresión". Especialmente ha criticado que se vuelva a reeditar la Renta Social detrayendo dinero de las becas comedor y las ayudas de emergencia.

Mientras el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha recriminado al Gobierno local que no hubo "ninguna voluntad" de llegar a acuerdos con su grupo, al tiempo que ha elogiado la gestión que realizó Foro en la Alcaldía.

En el PP alertan de que "vamos a una mayor radicalidad" y se está cayendo en un "sectarismo". Su portavoz, Alberto López-Asenjo, ha afeado, asimismo, que se pide un aumento de gasto enorme, sin justificación alguna, y renunciando a la inversión. En definitiva, un presupuesto "al margen de la realidad".