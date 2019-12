La lluvia de esta semana aumentará el tamaño y peso de las naranjas

La lluvia intensa caída esta semana en la comarca no ha perjudicado al campo, tal y como han señalado desde la Asociación Valenciana de Agricultores a estos servicios informativos. Dice Salvador Juan, miembro de la junta directiva de AVA, que "ha llovido mucho, pero con conocimiento".

De hecho, la lluvia no sólo no ha perjudicado, sino que asegura Juan, va a favorecer bastante a la naranja que está en el árbol, siempre y cuando no llueva más. Aunque algunos huertos están anegados, especialmente en la zona de la Valldigna donde el río Vaca se ha llegado a desbordar en su tramo final, no ha habido pérdidas en los cítricos a causa de la lluvia. Sólo, asegura Salvador Juan, afectará al calibre, y en positivo, ya que el cítrico aumentará de tamaño y de peso. Mientras la lluvia ha sido beneficiosa, el fuerte viento sí ha provocado la caída de algunas naranjas.

Sobre la campaña citrícola de este año, Salvador Juan explica que "va bien" aunque la producción es menor que en ocasiones anteriores. Aún así, asegura que los precios se mantienen respecto a las últimas dos temporadas. Solo han subido algunos híbridos de mandarina y en la naranja tardía como Navel Lane y Valencia.