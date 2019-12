Vicent Marí: "El Consell está financiando al Govern y deben volver a negociarse los proyectos"

La Escuela de Hostelería, la promoción de vivienda pública de 120 pisos para funcionarios del Estado, detrás de la Comisaría de Policía, la reforma de la bahía de Portmany, l’escola d’Arts, la escuela de Idiomas. Todos estos proyectos, comprometidos por el Consell de Ibiza en la pasada legislatura a través de convenios o protocolos de actuación con otras instituciones, serán negociados de nuevo, porque el gobierno insular entiende que no le corresponde asumir el coste económico previsto. Así lo ha destacado el presidente, Vicent Marí que habla de "una nueva planificación en estos próximos cuatro años para evitar "comprometer la prestación de servicios por parte del Consell".

Marí no habla de otra vía por el momento que no sea la "negociadora". De hecho, el Consell seguirá presupuestando dinero para estas inversiones, pero mucho menos. Un ejemplo, la remodelación de la bahía de Sant Antoni. Estaba comprometido un millón de euros en 2020 y al final se han previsto 224.000 euros" porque he hablado con el alcalde de Sant Josep y me ha explicado el estado de tramitación del proyecto".

El presidente del Consell destaca que no se ha encontrado "planificación alguna, se habían programado cosas alegremente de cara al futuro y el futuro ya esta aquí". Asegura que lo que no hará este gobierno será "engañar."

Marí dice que con las condiciones actuales "el Consell de Ibiza financia al Govern Balear". Deja claro que no se niegan a pagar o adelantar el dinero siempre que se les asegure "que parte de estos recursos retornarán dentro de unos años a la caja de la institución, aunque sea con convenios a cinco o diez años vista". Pero primero dice que "hay delimitar las competencias de cada administración", porque no se puede mantener una situación que califica de "insostenible" en la que el gasto superaría con creces a los ingresos de la institución.

El presidente del Consell apunta que para financiar estras obra se podría usar parte del dinero de remanente, que ronda actualmente los 30 millones de euros, pero recuerda que solo se puede destinar a inversiones financieramente sostenibles "que tienen una serie de limitaciones y deben ejecutarse en un año".

Baja el presupuesto del Consell en 2020

Realistas, honestos, prudentes, equilibrados y sobre todo ejecutables a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años con un ejecutivo progresista. Así es como valoran los responsables del equipo de gobierno del Consell de Ibiza las cuentas de la institución del año que viene que se reduce un 17,1% hasta los 89,4 millones de euros y se desploma en el capítulo de inversiones con una bajada del 76%. Todo esto se explica porque no se ha previsto ingresos del convenio de carreteras y los fondos estatutarios.

La consellera de Hacienda, María Fajarnés, ha querido poner énfasis en la apuestas por las políticas sociales y para las personas que se llevan el 46,4% del presupuesto. Crece un 37% el presupuesto del departamento de menores, con la contratación de más personal y sube un 13,4% la partida del Hospital Cas Serres- La otra apuesta es la cooperación con los Ayuntamientos que se multiplica por seis. De hecho, el presidente, Vicent Marí, dice que los 9,4 millones que recibirán en total los Ayuntamientos representa "la partida mayor de la historia del Consell".

Fajarnés dice que solo se han previsto los ingresos que "están garantizados".

El vicepresidente del Consell, Javier Torres, dice que se acaba el tiempo de la "irrealidad" en el Consell y se marca el camino a seguir en esta legislatura.

Cae la inversión

A inversiones se destinan 6,3 millones de euros. Proyectos como la mejora del recinto ferial, en Sa Coma o la reforma del pabellón de Es Raspallar. Aunque no figura en el capítulo de inversiones, el Consell cuenta con otra partida de 15 millones para carreteras. 10 van a la reforma de la carretera de Santa Eulària que financia el gobierno y el resto son partidas incorporadas de este año para obras de reasfaltado, las rotondas de Ses Païses, la pasarela peatonal de s’IOlivera o la variante de Santa Eulària entre otras.