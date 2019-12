🎥 Ortega Smith abronca a la prensa por preguntarle si condena el ataque en Hortaleza:



👉🏼 "No, si le parece, me encanta. Vox no tiene nada que ver con esa granada y condena a los que hacen demagogia política desde los medios"https://t.co/jGMJEl1Lvt Informa @RadioMadrid pic.twitter.com/duKniCG9wv