Augusto Fernández. "El año que viene voy a luchar por el título"

Augusto Fernández, nuevo piloto de Estrella Galicia, afronta su nuevo reto en Estrella Galicia con ilusión y acepta el reto de ser el sustituto de Álex Márquez en la nueva escudería.

Si el año pasado terminó entre los cinco primeros, el reto de esta nueva temporada es el más ambicioso. "Si la exigencia en Pons Racing era alta, ahora no queda otra que luchar por el título mundial y no hay excusas

En 2020 son muchos pilotos de Moto GP que terminan contrato con sus respectivos equipos, pero Fernández deja claro que no va a precipitarse para dar el salto a la máxima cilindrada. "No tengo prisa, porque cuando de el salto será para luchar por el campeonato y no para estar en cualquier escudería".

Pese a la quinta posición en la general, para el piloto isleño ha sido una temporada agridulce con Pon Racing, sobre todo por el último tramo de campeonato donde dejar escapar la posibilidad de meterle presión a Álex Márquez tras varios tropiezos como Japón o en Argentina.

Fernández ha reconocido que no ha probado la moto definitiva, que ha probado algunas piezas y que "estoy muy satisfecho con la moto que tenemos".

Por último, el mallorquín ha hablado de su compatriota Jorge Lorenzo. Admite estar sorprendido por la marcha del ex piloto de Repsol Honda: "Esperaba que siguiera una temporada más" y no dudó en calificarlos como "un referente para el mundo del motociclismo".