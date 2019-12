El Ayuntamiento retirará el trencadís del Palau de la Música para devolver el edificio a su estado original

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves un informe del Servicio de Arquitectura del consistorio por el que se da el visto bueno a retirar el trencadís que desde el año 2009 y hasta ahora ha recubierto el Palau de la Música de la ciudad. Con esta intervención, se pretende que el centro cultural recupere su estado original, dado que el diseño inicial no contemplaba la instalación de este tipo de material.

Así lo han anunciado la presidenta del Palau de la Música y concejala del área de Cultura, Glòria Tello, y la edil responsable de Gestión de Recursos, Luisa Notario, en atención a los medios antes del nuevo pleno extraordinario que se celebra este jueves sobre la EMT tras detectarse el fraude en la empresa municipal y después de la Junta de Gobierno local, que ha aprobado el informe favorable que ha hecho el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos para la retirada del trencadís.

Tello ha explicado que la instalación del trencadís en el Palau se llevó a cabo tiempo después de su construcción, concretamente en el año 2009 con fondos del Plan E y, según ha apuntado, este material "ha dado muchos problemas". En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento hizo un estudio en el que observaron que "ese añadido no era original, no estaba en el proyecto original del arquitecto". "Ese elemento no constaba, fue una decisión política", ha censurado.

"El informe --ha continuado-- demostraba que (el trencadís) no era un elemento propio del edificio. Como el edificio está adscrito al Ayuntamiento trasladamos este informe y desde los Servicios Centrales Técnicos demostramos que efectivamente ese elemento no era propio del edificio y en Junta de Gobierno se ha aprobado que la mejor medida a tomar era retirar el trencadís".

"Aquella decisión molestó a la familia"

Por otro lado, ha destacado que esta instalación se encuentra todavía en garantía --han pasado diez años desde que se añadió el trencadís-- y, por ello, la empresa se compromete "a retirarlo y a sanear toda la zona". Por esta razón, ha celebrado que el Palau de la Música "volverá a ser como originalmente lo diseñó su arquitecto" y ha subrayado que "aquella decisión tomada en 2009 molestó mucho a la familia del arquitecto".

Sobre el tiempo que puede llevar esta intervención, la concejala ha explicado que "hoy se ha aprobado el último paso y la empresa estaba esperando que se aprobara para iniciar las actuaciones". "No creemos que sean unas actuaciones que duren mucho tiempo porque consisten básicamente en retirar esos elementos y sanear la zona, por lo que en los próximos meses estará terminado seguro", ha agregado.

Asimismo, ha aclarado que esta intervención no tiene relación con las obras de rehabilitación en las salas Rodrigo e Iturbi. En este sentido, Luisa Notario ha reiterado que "esto no tiene absolutamente nada que ver con la obra", sobre la que "en breve" esperan "anunciar cuál es la situación actual del expediente". "Espero que en unos días podamos informar con todo detalle sobre la situación de las obras", ha concluido.