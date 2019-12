El Cabildo de Lanzarote logra justificar los 22 millones de euros del FDCAN 2018

El vicepresidente y consejero de Coordinación y Proyectos del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, ha confirmado que la institución insular ha podido justificar finalmente el 100 por cien de las cantidades correspondientes al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) correspondientes al 2018.

En concreto, el departamento de Coordinación y Proyectos ha conseguido acreditar los 22 millones de euros que le correspondieron al Cabildo el pasado ejercicio y que se ha materializado a través de proyectos ejecutados en las distintas Áreas.

El consejero ha querido aprovechar el cierre del periodo de fiscalización para “agradecer la disponibilidad y el esfuerzo que han realizado los técnicos del departamento en los últimos meses haciendo un esfuerzo ingente para justificar los fondos ante el Gobierno de Canarias”.

Jacobo Medina señala que este “es uno de los aspectos más complicados del FDCAN y en el que coinciden prácticamente todos los Cabildos de las islas, tal y como se ha puesto de manifiesto en las reuniones de seguimiento con el Ejecutivo canario y en los encuentros de la FECAI. El retraso en la aprobación del Decreto ha generado un retraso que se lleva arrastrando prácticamente desde el inicio, desde 2016”.

El consejero destaca que uno de los objetivos prioritarios que se trazó el Gobierno insular al comprobar que las previsiones de inversión no eran las deseables fue “tratar por los medios de revertir la situación para que no se perdiesen los fondos y ahí he de decir que los ayuntamientos también han tenido una total predisposición”.

“Como bien manifestamos desde el principio lo más urgente era justificar en torno a los 8 millones de euros que estaban pendientes y finalmente hemos podido cumplir el objetivo de no perder ni un solo euro de inversión, lo que sin duda es una muy buena noticia para la isla”, subraya el consejero.