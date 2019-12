Las cooperativas, contra la obligación de destinar un 20% de su presupuesto a medio ambiente

Las cooperativas de frutas y hortalizas españolas han hecho frente común con sus homólogos franceses e italianos, y han reclamado esta semana en un encuentro con eurodiputados de los tres países, que no se las obligue, como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que son, a tener que invertir el 20% de sus fondos operativos anuales en medidas medioambientales. Aseguran que esa medida es errónea por incompleta y mal planteada.

Cirilo Arnandis es el presidente de frutas y hortalizas de las cooperativas agroalimentarias españolas. En declaraciones a la Cadena SER explica que la Unión solo cuenta como medidas medioambientales válidas aquellas que suponen un coste. No acepta medidas como la implantación de cultivos que ahorren agua. Arnandis explica que el sistema les estrangula porque hay inversiones que no se pueden hacer cada año. Pone como ejemplo las instalaciones fotovoltaicas. Y porque además la Unión obliga a que ese 20% se alcance anualmente, y si no quien no llegue pierde toda la ayuda europea.

El encuentro también sirvió para exigir, de nuevo, que en la reforma de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, se limiten las importaciones de frutas y verduras de países terceros como Sudáfrica y los países del Mercosur. Afirma Arnandis que esa reivindicación histórica podría tenerse por fin en cuenta porque países que como Alemania nunca habían dicho nada ahora también lo reclaman. No se trata de poner puertas al campo de lo comercial, pero sí de exigir lo mismo a los países de fuera que se exige a los dentro de la Unión.

Y añade... no son pocos los países que siguiendo el camino marcado por los Estados Unidos, están poniendo duras condiciones que Europa no tiene para esos países terceros.