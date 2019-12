Xavier Melero y Judit Gené, abogados de la EMT, niegan responsabilidad contable por parte de los directivos de la sociedad o de los administradores tras el fraude de 4 millones de euros en la empresa pública al no haber conducta dolosa. Así se desprende del informe que estos letrados expondrán el próximo martes, 10 de diciembre, en el Consejo de Administración tras requerirlo los consejeros.

Según ha indicado la EMT en un comunicado, en este consejo participarán los letrados personados en la denuncia penal que investiga el fraude contra la empresa pública y explicarán un informe que han elaborado sobre posibles responsabilidades contables de los consejeros y la conveniencia o no de denunciar ante el Tribunal de Cuentas o el Banco de España.

Aunque ese mismo día explicarán el texto, ya han anticipado que no parece haber responsabilidad contable ni por parte de los directivos ni de los administradores de la sociedad al no haber una conducta dolosa. Asimismo, no consideran necesario ni recomendable acudir ante el Banco de España, ya que hay una investigación penal en marcha que puede determinar responsabilidades civiles.

Por otro lado, en este consejo se informará sobre el procedimiento civil que se está realizando en China y sobre la renegociación del préstamo suscrito con Caixa Popular el pasado 11 de abril por importe de tres millones de euros, con la que se ha conseguido una rebaja del tipo de interés que supondrá un ahorro de 95.000 euros para la entidad municipal.

En la actualidad queda pendiente pagar de este préstamo 1,9 millones de euros y gracias a esta refinanciación "habrá un ahorro importante", han apuntado las mismas fuentes. Este beneficio económico se suma al ya generado por las refinanciaciones de 2017 y 2018 de 1,1 millones de euros y el correspondiente ahorro de 6,1 millones de euros gracias al acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).