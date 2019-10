La directiva de la EMT que fue informada sobre la estafa firmaba documentos mientras estaba de baja

El pleno extraordinario de este jueves, convocado para hablar de la estafa de 4 millones de euros a la EMT, ha aprobado la comparecencia de Joan Ribó en el próximo pleno para dar explicaciones sobre el tema y una auditoría de seguridad sobre los sistemas informáticos de esta empresa y de todas las pertenecientes al Ayuntamiento.

Un pleno en el que se ha sabido que la Directora de Gestión que estaba de baja durante el fraude y a la que le llegaron los correos que alertaban de la estafa sí que firmaba documentos durante esa etapa. Algo que el Comité de Empresa de la EMT denunció este miércoles en la Cadena SER y que ni en el PSPV conocían. Para la oposición es es "todo un escándalo": según la portavoz del PP, María José Catalá, si la trabajadora firmaba documentos de manera telemática, también podría haber leído el correo. El PP anuncia además que llevarán el caso ante la inspección de trabajo.

El concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, se defiende y aclara que la trabajadora no estaba pendiente de los correos electrónicos, sino que firmaba online de las transferencias para evitar que la actividad de la empresa "se paralizara".

Sobre el problema informático, Ramón Vilar, del PSOE, defiende que no hay un agujero de seguridad en la EMT porque no se produjo un hackeo de los sistemas, sino un "ataque burdo que podría haber hecho un niño de 10 años". Ramón Vilar también ha insinuado que la jefa de administración no tendría que haber sido despedida de manera fulminante.

Todas las propuestas del orden del día que había presentado la oposición, menos la de comparecencia del alcalde, han decaído.