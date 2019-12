1-1. La Peña Deportiva mereció más ante el Racing de Ferrol

La Peña Deportiva ha merecido el triunfo ante, el Racing de Ferrol, otro de los equipos históricos de la categoría que ha sido superado por el conjunto ibicenco en muchas fases del partido pero que ha tenido fortuna en acciones claves y ha contado con la actuación estelar de su portero, Diego Rivas.

La Peña ha tenido ocasiones claras, especialmente en la primera parte en jugadas a balón parado, pero se ha topado con un muro en la portería. El juego ha sido más equilibrado en la segunda parte y al final ,los dos equipos han dado por bueno el empate, porque también los gallegos han estado cerca de dar un susto mayor con una oportunidad postrera..

A Raúl Casañ se le ha presentado un problema extra a la hora de confeccionar el once inicial, porque se ha quedado sin los dos laterales izquierdos que hasta ahora tiene en plantilla. Cruz ha sido baja por unas molestias físicas y Crespo ha comunicado esta semana que quiere abandonar la disciplina del equipo de la Villa del Río. Así que ha reconvertido a uno de los centrales, Copete, en esa posición.

Volvían también al equipo Marc de Val en el medio campo y Fraile en ataque, mientras que Jordan era otra de las novedades en el equipo de Santa Eulària que tenía tamién la baja por lesión de su delantero titular en las últimas semanas Higor Rocha.

El choque ha arrancado con más dominio visitante, aunque sin peligro real para la portería de Seral. Un disparo inocente de Fer Beltrán y una vaselina del goleador Joselu fueron todo el caudal ofensivo mientras que los locales parecían más preocupados en el primer cuarto de hora en mantener la posición en el campo y cerrar líneas de pase al rival.

Pero una acción aislada a los 16 minutos le dio otro aire al encuentro. Progresó por su banda Jordan, que estrenaba titularidad y tras una buena maniobra su centro lateral pegó en el brazo de un defensor gallego. Pena máxima clara que no desaprovecho el infalible desde los once metros Pepe Bernal. La Peña encontró antes el gol que el juego, pero a partir de ese momento se hizo con las riendas del partido ante un rival que no tenía capacidad de reacción. Fue de nuevo un equipo vertical, rápido en su juego. El balón merodeaba el área gallega con lanzamientos de esquina y sobre todo con faltas que permitieron el lucimiento del portero Diego Rivas a los disparos de Jordan y de Pepe Bernal. Fran Núñez también tuvo una buena ocasión pero cabeceó mal cuando estaba solo en el área tras el lanzamiento de esquina. Jordan fue el mejor de los locales en esa primera parte con su juego rápido y vertical.

No había noticias en ataque del Ferrol, pero en esto del fútbol cualquier detalle acaba siendo asunto de trascendencia. En un saque de banda que el conjunto visitante mandó al área a ver si sonaba la flauta se encadenaron los errores defensivos. Primero De Val cabeceó hacia atrás, los centrales y Seral no se entendieron y el más listo fue Fer Beltrán para poner la puntera y aunque un defensa local intentó sacar el balón este se coló en la portería. Los visitantes que ya soñaban con irse a vestuarios perdiendo por la mínima se encontraban con un regalo inesperado.

Tras el descanso la Peña volvió a avisar pronto tras una subida en ataque de Andrada y su centro lo envió al palo de Val con el portero gallego batido. Sin embargo, el juego fue más deslavazado en la segunda parte y a los locales les costó mantener el dominio de los primeros 45 minutos. Muchos pelotazos, juego aéreo buscando las referencias en ataque de los dos equipos, Nacho por los locales y Juan Antonio por los visitantes y pocas combinaciones por tierra.

Las ocasiones de gol escaseaban y Casañ movió el banquillo retirando del campo a Fraile y se jugó la carta de Pipo, que volvía después de su lesión buscando más desequilibrio por los costados. La Peña vovió a rozar el gol con otra disparo desde fuera del área de Pepe Bernal en el minuto 72 pero Diego Rivas volvió a volar para evitar el tanto local.

En el último cuarto de hora de partido, trasteo intrascendente en el medio campo, interrupciones y tarjetas amarillas por doquier. En medio del desacierto general los visitantes tuvieron la victoria en su mano en una galopada de Pablo que arrancó desde su campo tras otro error defensivo peñista, pero su galopada pudo ser interceptada por Andrada, porque el atacante gallego eligió la peor opción, en lugar de buscar el remate prefirió pasar a su compañero Marcos y esto dio más opciones a la zaga ibicenca.

Acabó mejor el partido el equipo de Ferrol pero el choque acabó en tablas con una ocasión postrera local, otra vez a balón parado con un cabezazo que no encontró portería. La Peña suma un punto más y sigue su particular cuenta atrás para llegar cuando antes al objetivo de la permanencia.