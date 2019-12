El Real Murcia se come al FC Cartagena que sigue líder

No entiendo hablar de fútbol sin hablar de derbis. La rivalidad, siempre que sea lo más sana posible, es necesaria para comprender el fenómeno social de este deporte. Este joven derbi regional, que únicamente se ha producido en 16 ocasiones, lleva mucho más detrás.

Por un lado, un Cartagena líder destacado del grupo IV de Segunda B con el doble de puntos que un Real Murcia en media tabla pero con la moral alta tras la victoria en la Copa Federación. Aunque todo eso no importa. Da igual las dinámicas. Da igual las plantillas. Solo importa lo hecho durante 90 minutos sobre el césped del Enrique Roca de Murcia.

Y el Real Murcia vistió el verde con Lejárraga en portería, línea de tres atrás con Armando, Antonio López y Edu Luna, carriles para Álvaro Rodríguez e Iván Pérez, con Juanma Bravo y Víctor Meseguer en el centro con Dorrio y Josema Raigal algo más adelantados para conectar con Chumbi.

El FC Cartagena arrancó con Marc Martínez en portería, Álex Martín, Andujar, Carlos David y Forniés en defensa, Verza de medio centro con Quim Araujo y Cordero por delante, William y Santi Jara en las bandas y Caballero en punta de ataque.

Y el partido arrancó de la forma soñada para la afición grana: córner trabajado que remata Edu Luna. Se adelantaron los de Adrián Hernández en el minuto cuatro y la explosividad con la que salieron al campo se desdibujó con el gol. El Cartagena, sin grandes méritos, se hizo poco a poco dueño de un partido del que el colegiado balear Mateo Busquets se creyó protagonista.

Un par de acciones de peligro para los albinegros, todas ellas generadas por errores defensivos granas, fueron lo más destacable de una primera mitad en la que el Real Murcia llegó poco pero con facilidad, mientras que los de Munúa se vieron atascados en la transición de balón entre el centro del campo y la parte alta.

En la segunda parte poco cambió. El Cartagena no conseguía imprimir al partido su estilo ni su juego. Enfrente, un Real Murcia muy bien colocado que seguía con Armando en versión todoterreno, con Víctor Meseguer como cómplice de lujo y con Dorrio como motor y gasolina.

Santi Jara tuvo un par de disparos y una jugada tras error de Iván Pérez en la que no supo entenderse con Elady. Una equivocación garrafal de Edu Luna casi regala el empate que no llegó porque Jovanovic asistió muy largo a Caballero. El campo se había reestructurado con la entrada del delantero serbio, Munúa había colocado dos puntas, lo que obligó a Adrián Hernández a retrasar a Armando, que rozó el segundo con un disparo de falta.

Los albinegros asediaron en los últimos minutos al Murcia y Elady tuvo el empate en el 92, cuando los granas rescataron un balón y salieron en tromba a la contra para que Víctor Meseguer hiciese el segundo y definitivo en el Estadio Enrique Roca de Murcia.

El FC Cartagena sigue líder con 34 puntos pero el colchón con el Badajoz y el Marbella se reduce a tres. El Real Murcia sube un escalón en la tabla y ya suma 20 puntos, cinco por encima del descenso directo.