La oposición expone a Barcala sus líneas básicas en una primera toma de contacto para negociar los presupuestos de 2020

El alcalde Luis Barcala ha comenzado este lunes su ronda de reuniones con los grupos de la oposición para negociar los presupuestos municipales del próximo año, después de cerrar PP y Ciudadanos su acuerdo la semana pasada.

La intención del primer edil es debatir las cuentas en Pleno en el mes de enero y esta misma mañana ha llamado a los portavoces de PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox para cerrar con ellos "una primera toma de contacto". Así la han calificado los socialistas, que han sido los primeros en acudir a una reunión en la que también ha participado la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez.

El portavoz del PSOE, Paco Sanguino, ha explicado a su salida que se han abordado "las necesidades básicas de la ciudad", pero sin documentos y sin fijar posiciones concretas. Por ello, el edil socialista les ha transmitido su voluntad de reunirse incluso diariamente para “seguir avanzando”, hasta que se debatan las cuentas en Pleno.

Por su parte, desde Unidas Podemos, su portavoz Xavi López prefiere ser "cauto" ante la negociación porque lamenta que "incluir algo en los presupuestos no significa que se vaya a cumplir", aunque agradece la "postura dialogante" que han encontrado en el alcalde Barcala, a quien le ha transmitido una vez más las líneas básicas de su grupo: la emergencia climática, la feminista y los derechos sociales.

La última de las tres formaciones progresistas en verse con Barcala y Sánchez ha sido Compromís, cuyo portavoz Natxo Bellido ha lamentado que el equipo de gobierno no les haya presentado ningún documento con partidas concretas.

La reunión "no ha sido muy productiva", según Bellido, que, no obstante, celebra que Barcala les haya trasladado que hay "espacio para hacer aportaciones y propuestas". Por ello, apunta que el bipartito puede comenzar a trabajar "con las reivindicaciones que presentó Compromís para los presupuestos de 2019 y que en un 99 % no fueron atendidas".