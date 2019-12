El PP presenta enmiendas a los presupuestos del Govern por 31 millones de euros

Los diputados ibicencos del Grupo Parlamentario Popular han presentado enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad por un importe de 31 millones de euros en concepto de inversiones para Ibiza, con un impacto de hasta 81 millones si se tienen en cuenta los años siguientes.

En rueda de prensa, los diputados han hecho hincapié en la necesidad de "que el Govern financie sus competencias y destierre las inversiones fantasma". Así, han exigido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que atienda las necesidades de inversión.

"En la anterior legislatura, la CAIB ingresó 4.000 millones más que en la legislatura 2011-2015, pero no ha supuesto ninguna mejora significativa en los servicios públicos para los ibicencos", ha criticado el diputado Toni Costa, quien ha recordado que en Ibiza se tienen las listas de espera más altas de Baleares, no se ha construido ni un centro educativo que no estuviera adjudicado ya en 2015 y tampoco ningún centro nuevo para personas con discapacidad o dependientes.

Costa ha explicado que las enmiendas se han englobado en cinco bloques, como el de colaboración con el Consell para que el Govern financie sus competencias "porque se ha acabado el hecho de que el Consell financie competencias del Govern".

El diputado ha anunciado que presentarán una enmienda para que, si en 2020 el Govern no ha pagado los 16,5 millones que debe al Consell en concepto de anticipos, esta deuda quede automáticamente reconocida.

Otro de los bloques se refiere a inversiones nuevas en el ciclo de agua. Así, el PP ha presentado enmiendas por valor de siete millones de euros y que contemplan la redacción del proyecto de ampliación de la desaladora de Santa Eulària y ampliación y mejora de depuradoras.

En relación a Educación e infraestructuras, los 'populares' han criticado que se vuelven a anunciar las mismas inversiones que hace tres años y que "nadie ha visto pero que de nuevo son prometidas". Así, el PP ha incluido en las enmiendas la construcción de un colegio en Sant Jordi, un nuevo edificio en el IES Balàfia, la ampliación de IES Quartó del Rei y la redacción del proyecto de la nueva EOI.

En Sanidad, han lamentado que tampoco se reflejan mejoras y "cada día hay más lista de espera", entre otros problemas. Otras mejoras exigidas van en relación a la compra de terrenos y derribo de las ruinas de Cala d'en Serra o a la Ley de Capitalidad.

Según han concluido los diputados, no se puede continuar "con fotos y humo" por parte de Armengol, pero que luego "no se traduce en nada".

"No puede ser que Armengol no asuma las competencias que tiene en la Isla. No puede ser que el Consell tenga que poner el dinero que no pone la CAIB", han añadido desde el PP.