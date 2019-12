Ciudadanos Ibiza, sin líder

Ciudadanos Ibiza se encuentra en estos momentos sin líder. José Luis Rodríguez ha dejado de ser el Coordinador insular ya que no forma parte de la agrupación de Vila. Así lo ha explicado a la SER el portavoz de la formación naranja, Javi Torres.

Torres explica que han decidido repartirse las tareas del partido entre las siete personas que componen la dirección. El propio Torres, David Ortega Y Maxo Benalal más los coordinadores de cada agrupación local. Asegura que "no hace falta nombrar una gestora".

En cualquier caso reconoce que la situación de provisionalidad a nivel nacional y autonómico hace que hayan optado por esta decisión transitoria también aquí. Que Rodríguez no sea ya el Coordinador no obedece a crisis interna alguna sino a que según dice Torres "al no estar ya en la ejecutiva de Vila no puede ostentar este puesto".

En cuanto al organigrama que existe en estos momentos a parte de la portavocía de Torres, Benalal es el secretario de Acción Institucional y David Ortega el de Programas.

De momento no hay fechas para que el partido vuelva a contar con una dirección fija y no provisional. A nivel nacional el Congreso se celebra en marzo del año que viene.