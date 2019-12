Cort dice que la familia de Óscar tiene ingresos y no puede ofrecerles una vivienda

El ayuntamiento de Palma reconoce que no puede hacer más por Óscar Kacper Szczesniak y su familia y es que afirman que su renta no les permite entrar en la bolsa de pisos de emergencia social

La portavoz del Ayuntamiento Neus Truyol asegura que la familia de Óscar lleva 4 años siendo atendida por los Servicios Sociales y la oficina Antidesahucios y eso ha hecho que se hayan ido parando los alzamientos durante este tiempo.

Truyol ha afirmado que el consistorio ya ha ofrecido todas las posibilidades pero entre ellas no entra el ofrecerles una vivienda del Ibavi. Y es que una comisión técnica ha valorado la situación de la familia y no hay insolvencia sobrevenida, eso es, tienen ingresos que no les permiten entrar en el protocolo de viviendas de emergencia social.

Visto el inminente desahucio, la propuesta de Cort son 3 plazas en el Servicio de Acogida Municipal, centro en el que podrán estar hasta que encuentren otra casa.