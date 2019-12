Sánchez Serna: "Socializar un problema como el Mar Menor me parece una tomadura de pelo"

El diputado murciano, secretario tercero de la mesa del Congreso y responsable de la gestora de Podemos en la región ha pasado por el programa Hoy por Hoy donde ha dicho que las declaraciones del presidente López Miras señalando que la sociedad en su conjunto en los últimos 60 años ha provocado la situación actual del Mar Menor, son una tomadura de pelo. La culpa no es de quien veranea, si no del modelo inmobiliario y el agrícola que se han potenciado desde los poderes públicos. "Me recuerda mucho -ha dicho- a cuando se decía durante la crisis que era porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades".

Sánchez Serna será el único miembro murciano de la mesa del Congreso. Además, este nombramiento fue propiciado por la división del voto de PP, Vox y Ciudadanos, lo que impidió que la formación ultraconservadora ocupara este puesto. / Cadena SER

Sánchez Serna ha señalado que desde su puesto de secretario en la mesa del Congreso tratará de poner su granito de arena para acelerar el debate de la reforma del estatuto de autonomía y otras cuestiones que afecten a la Región de Murcia. De hecho, ha señalado que tiene una reunión pendiente con el líder socialista Diego Conesa para abordar esa cuestión, aunque también para hablar de posibles alternativas de Gobierno en la región, -si se diera el caso- y asegura que, si hay posibilidad de una moción de censura, la apoyarían.

Sobre el rumor de un posible adelanto electoral para primeros del próximo año, Sánchez Serna cree que el PP lo puede estar pensando, pero se trata más bien de un aviso a Ciudadanos y sobre la marcha de la formación de un Gobierno de coalición en España, el diputado murciano de Unidas Podemos cree que "está muy cerca".

Nuestro diputado @J_Sanchez_Serna entra en la mesa del Congreso de los Diputados quitándole el puesto a la ultraderecha. Así da gusto, un murciano quitándole el puesto a VOX👇 pic.twitter.com/D4pgLeVM4z — Podemos Región de Murcia (@podemosmurcia) 3 de diciembre de 2019

Serna no contempla terceras elecciones y asegura que un Gobierno progresista será "muy bueno para España".