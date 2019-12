El arzobispo de València asegura que él sólo dice la verdad cuando alerta sobre el peligro que corre España

“Tengo razón”. Así de categórico se ha mostrado el arzobispo de Valencia Antonio Cañizares preguntado por las críticas que ha recibido al hilo de su carta semanal en la revista Paraula (que edita su arzobispado) alertando de que un eventual gobierno de España de socialistas y Unidas Podemos, basado en la ideología de género, abocará a España a una crisis sin precedentes.

El cardenal afirma que han sido más los mensajes a favor que en contra porque en realidad no cabe discusión a su argumento que no es otra cosa -ha dicho a preguntas de la SER- que la verdad. Y la verdad no tiene discusión, por lo que ha pedido a los críticos y a quienes se hayan sentido ofendidos que hagan “examen de conciencia”.